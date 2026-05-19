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    首頁 > 生活

    在台工作子女透過監視器 搶救腦出血澎湖老父後送本島

    2026/05/19 20:05 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖獨居長者在台子女，透過監視器發現長者身體有異狀緊急通報後送。（凌天航空提供）

    澎湖獨居長者在台子女，透過監視器發現長者身體有異狀緊急通報後送。（凌天航空提供）

    離島工作機會難覓，導致青壯人口外流，澎湖剩下老人守護家園，常衍生出獨居長者發生意外無人聞問，造成不可挽回遺憾。還好現在科技發達，透過監視器遠端遙控，在台灣子女發現異狀，緊急通報澎湖縣警消出動破門而入，救出昏迷的腦出血老父，緊急申請空中醫療直昇機後送台灣。

    澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空，今（19）日下午4時許接獲衛福部空審中心下令，三總澎湖分院有一名75歲男性因腦出血，需緊急送往高雄榮總搶救。據了解，該名老翁的子女平日在台灣工作，因擔心老翁獨自1人在家有意外狀況，在家中裝設網路監視器以便平常關心、觀察老翁生活作息，不料今日下午發現老翁趴臥床邊，緊急撥打119求助。

    裝監視器關心長輩，再次看見離島人的宿命，許多子女並非日常沒有在關心長輩，是迫於環境必須要到台灣本島就業，為了謀生才離鄉背井赴異地謀生，面對生活的無奈，成為澎湖人的宿命。

    凌天航空下午4時53分澎湖機場起飛、下午5時30分高雄機場落地、下午5時56分到達高榮。凌天航空在執行任務期間，三總澎湖分院加護病房再次啟動後送，一名年約57歲的男性，因腸胃道出血等問題，需至高雄醫學大學附設醫院進行後續治療，由於凌天航空在任務執行中，轉由空勤總隊協助執行，三總澎湖分院派護理師隨行。

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