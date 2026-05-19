珍稀保育黃鸝高雄公園巢位消失 疑遭人盜獵

珍稀保育黃鸝巢位疑似遭人盜獵消失。（高雄鳥會提供）

高雄市鳳山區一處公園迎來珍貴稀有保育鳥類黃鸝築巢育雛，不料高雄市野鳥學會發現監測中巢位疑似遭人盜獵消失，今號召民眾共同守護巢位，避免再發生盜獵事件；農業局表示，已調閱監視器畫面追查中。

農業局調閱監視器追查中

珍貴稀有保育鳥類黃鸝過去在台灣因盜獵與開發問題一度陷入瀕危，近年來在高雄市區的族群日漸穩定，高雄鳥會為了解黃鸝族群的變化及分布，發動志工進行監測調查。

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高雄鳥會今表示，黃鸝繁殖季剛開始不久，鳥友發現鳳山一處公園中，黃鸝正在育雛巢位消失，疑似遭人盜獵，鳥會表達嚴正關切，認為這次巢位消失事件，顯示鳥類保育仍有許多努力空間。

高雄鳥會表示，這次事件發生的公園，歷年來都有黃鸝築巢繁殖，今年巢位高度較低，讓不法之徒有機可趁，沒想到發生憾事。根據長期在此觀察的鳥友也回報，不久前另一個白頭翁巢位也消失，顯示獵盜問題仍持續發生。

高雄鳥會嚴正關切此事，已通報主管機關農業局進行溝通，共同努力尋求更好解決方式，高雄市是全台灣黃鸝最多的城市，呼籲民眾共同守護巢位，不要讓盜獵事件再次發生！

珍稀保育黃鸝巢位疑似遭人盜獵消失。（高雄鳥會提供）

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