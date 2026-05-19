為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    珍稀保育黃鸝高雄公園巢位消失 疑遭人盜獵

    2026/05/19 18:59 記者陳文嬋／高雄報導
    珍稀保育黃鸝巢位疑似遭人盜獵消失。（高雄鳥會提供）

    珍稀保育黃鸝巢位疑似遭人盜獵消失。（高雄鳥會提供）

    高雄市鳳山區一處公園迎來珍貴稀有保育鳥類黃鸝築巢育雛，不料高雄市野鳥學會發現監測中巢位疑似遭人盜獵消失，今號召民眾共同守護巢位，避免再發生盜獵事件；農業局表示，已調閱監視器畫面追查中。

    農業局調閱監視器追查中

    珍貴稀有保育鳥類黃鸝過去在台灣因盜獵與開發問題一度陷入瀕危，近年來在高雄市區的族群日漸穩定，高雄鳥會為了解黃鸝族群的變化及分布，發動志工進行監測調查。

    高雄鳥會今表示，黃鸝繁殖季剛開始不久，鳥友發現鳳山一處公園中，黃鸝正在育雛巢位消失，疑似遭人盜獵，鳥會表達嚴正關切，認為這次巢位消失事件，顯示鳥類保育仍有許多努力空間。

    高雄鳥會表示，這次事件發生的公園，歷年來都有黃鸝築巢繁殖，今年巢位高度較低，讓不法之徒有機可趁，沒想到發生憾事。根據長期在此觀察的鳥友也回報，不久前另一個白頭翁巢位也消失，顯示獵盜問題仍持續發生。

    高雄鳥會嚴正關切此事，已通報主管機關農業局進行溝通，共同努力尋求更好解決方式，高雄市是全台灣黃鸝最多的城市，呼籲民眾共同守護巢位，不要讓盜獵事件再次發生！

    珍稀保育黃鸝巢位疑似遭人盜獵消失。（高雄鳥會提供）

    珍稀保育黃鸝巢位疑似遭人盜獵消失。（高雄鳥會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播