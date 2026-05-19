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    首頁 > 生活

    彰化竹塘木棉花道「5月吹雪」 銀白大地成偶像劇場景

    2026/05/19 18:50 記者陳冠備／彰化報導
    彰化縣竹塘鄉秘境「濁水溪田頭堤岸木棉花道」被大片白色棉絮覆蓋，宛如天空降下白雪。（記者陳冠備攝）

    彰化縣竹塘鄉秘境「濁水溪田頭堤岸木棉花道」被大片白色棉絮覆蓋，宛如天空降下白雪。（記者陳冠備攝）

    奇景！彰化縣竹塘鄉秘境「濁水溪田頭堤岸木棉花道」近日出現罕見「五月吹雪」，3月間盛開的火紅木棉花道路，如今被大片白色棉絮覆蓋，微風吹起棉絮漫天飛舞，宛如降下白雪，吸引不少攝影愛好者前往拍攝，驚呼「像走進偶像劇場景」。

    木棉花道主人陳彰桓表示，每年5月中旬，木棉花謝後會結成蒴果，待果實成熟裂開後，裡頭包覆種子的白色棉絮，便會隨風飄散。由於棉絮相當輕盈，可藉由風力飄到數百公尺外落地生根，因此當大量蒴果同時裂開時，就會形成「五月吹雪」特殊景觀。

    陳彰桓說，今年木棉花花況特別好，蒴果數量也比往年更多，因此「吹雪量」明顯提升，只要風吹過，整條木棉道就像被白雪覆蓋，「三月賞火、五月賞雪」，已成為竹塘木棉道獨有特色。近日已有不少攝影團體前來取景，不過最佳觀賞期僅約7至10天，目前已進入高峰期，想拍照民眾得把握時間。

    陳彰桓說，今年木棉花花況特別好，蒴果數量也比往年更多，因此「吹雪量」明顯提升。（記者陳冠備攝）

    陳彰桓說，今年木棉花花況特別好，蒴果數量也比往年更多，因此「吹雪量」明顯提升。（記者陳冠備攝）

    竹塘木棉道有「三月賞火、五月賞雪」的特色。（記者陳冠備攝）

    竹塘木棉道有「三月賞火、五月賞雪」的特色。（記者陳冠備攝）

    木棉花蒴果成熟裂開後，包覆種子的白色棉絮隨風飄散至周邊農田。（記者陳冠備攝）

    木棉花蒴果成熟裂開後，包覆種子的白色棉絮隨風飄散至周邊農田。（記者陳冠備攝）

    木棉花謝後會結成蒴果，待果實成熟裂開後，裡頭包覆種子的白色棉絮便會隨風飄散。（記者陳冠備攝）

    木棉花謝後會結成蒴果，待果實成熟裂開後，裡頭包覆種子的白色棉絮便會隨風飄散。（記者陳冠備攝）

    原本3月盛開火紅木棉花的道路，如今被大片白色棉絮覆蓋。（記者陳冠備攝）

    原本3月盛開火紅木棉花的道路，如今被大片白色棉絮覆蓋。（記者陳冠備攝）

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