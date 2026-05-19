台東縣衛生局6/1起下鄉服務 食品業者就近登錄以免受罰

台東縣衛生局提醒食品業者就近登錄，未作業者將被罰鍰，請把握機會。（衛生局提供）

食品業者每年都要到衛生局進行一次「食品藥物業者登錄平台」登錄及確認作業，自6月1日起，衛生局將啟動下鄉服務，到各鄉鎮（市）衛生所駐點服務，辦理食品業者就近登錄。衛生局提醒，未進行登錄作業業者將遭罰鍰，請把握機會。

依規定，新設食品業者需在衛生局登錄此系統，原已開業者每年要確認一次，以供公部門了解業務是否改變、販售產品內容異動，作業完畢會收到當年度確認貼紙，猶如驗車般定期控管食品安全。

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台東縣衛生局提醒食品業者，除攜帶申請登錄字號時的電子憑證（擇一憑證：工商憑證、自然人憑證、組織憑證卡及健保卡）外，請務必先確認憑證密碼及憑證是否在使用期限內免得徒勞往返，初次使用「健保卡」之業者，務必攜帶戶口名簿影本及電子信箱帳號與密碼，才能使登錄流程更順利。

食品業者們亦可在自家或公司透過電腦使用讀卡機，進入「食品藥物業者登錄平台」確認資料，倘屬產品責任險強制投保之規範對象，應攜帶最新、有效之投保證明上傳食品藥物業者登錄平台，另外，公告應置技術證照人員之食品業者也應符合持證比率，上傳技術士證照於食品藥物業者登錄平台；去年增加行動自然人憑證登錄，業者可多加利用完成食品業者登錄申報確認作業。

衛生局長孫國平呼籲食品業者應依法規完成登錄，並確認登錄資料正確無誤，如有登錄不實或未依規定完成食品業者登錄，將違反食品安全衛生管理法第8條第3項規定，並依同法第47、48條規定，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

台東縣食品業者登錄作業流程。（衛生局提供）

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