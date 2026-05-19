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    首頁 > 生活

    把握週三好天氣 週四雷雨區域擴大

    2026/05/19 19:49 即時新聞／綜合報導
    週三全台大多為多雲到晴，部分區域午後有雷陣雨。（記者陳志曲攝）

    週三全台大多為多雲到晴，部分區域午後有雷陣雨。（記者陳志曲攝）

    未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

    溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

    溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

    中央氣象署預報，週三（20日）環境為偏南風到西南風，各地大多為多雲到晴，只有在台東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、基隆、宜蘭地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，在這些地方活動中午過後請留意天氣變化。

    氣溫方面，各地夜晚清晨低溫普遍為22至26度，白天感受偏熱，基隆及東半部高溫約29至31度，西半部31至34度，其中在南部近山區有局部36度左右高溫發生的機率，局部地區中午前後紫外線偏強，請注意防曬並多補充水分。

    離島天氣方面，澎湖晴時多雲，25至29度；金門多雲時晴，24至28度；馬祖多雲短暫陣雨，22至27度。

    未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週四起台灣周邊為西南風環境，天氣大致穩定，除東南部地區及恆春半島仍局部有零星降雨外，受華南地區水氣移出影響，桃園以北地區也局部有零星降雨，其他地區大致維持上午多雲到晴，午後雲量增多，中部以北及東部地區和各地山區及近山區有局部短暫雷陣雨的天氣型態，午後外出請留意短時較大雨勢；氣溫方面變化不大，仍是日間偏熱、早晚較涼的型態。

    紫外線指數方面，全台皆為「過量級」。

    空氣品質方面，週三環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。

    週三白天天氣預測。（擷取自中央氣象署網站）

    週三白天天氣預測。（擷取自中央氣象署網站）

    週三白天天氣與降雨機率。（擷取自中央氣象署網站）

    週三白天天氣與降雨機率。（擷取自中央氣象署網站）

    週三的紫外線指數，全台皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    週三的紫外線指數，全台皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    週三的空氣品質，宜蘭、花東、金門、澎湖空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    週三的空氣品質，宜蘭、花東、金門、澎湖空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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