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    首頁 > 生活

    綠鬣蜥親戚入侵？南美洲嵴尾蜥 疑隨船運現身花蓮七星潭

    2026/05/19 18:26 記者花孟璟／花蓮報導
    民眾通報發現嵴尾蜥在水泥地上曬太陽。（記者花孟璟攝）

    民眾通報發現嵴尾蜥在水泥地上曬太陽。（記者花孟璟攝）

    花蓮七星潭昨有民眾通報，在附近灌叢旁水泥地發現大蜥蜴，擔心是外來種蜥蜴會引發生態災難，向臺灣爬行類動物保育協會詢問通報。協會理事長游崇瑋說，初步看外型特徵應是產自南美洲的嵴尾蜥，與綠鬣蜥有親戚關係，由於花蓮有進口南美洲石材進行加工，懷疑是透過船運偷渡來台。

    通報民眾說，他在七星潭一處營區旁灌叢的水泥地，發現一隻大蜥蜴在曬太陽，本來以為是斯文豪氏攀蜥，但拍照搜尋網路資料，發現頭型和體色都與常見的斯文豪氏攀蜥差很多，立即通報研究人員。

    臺灣爬行類動物保育協會理事長游崇瑋說，經研判是原產南美洲的嵴尾蜥屬蜥蜴，在台灣從沒有發現紀錄，由於通報民眾所在位置距離美崙工業區不遠，懷疑可能是工業區石材廠商進口南美洲大理石進行加工，牠也跟著飄洋過海「偷渡」進入台灣，已請花蓮地區的爬行動物志工聯繫通報人捕捉並帶回。

    游崇瑋說，這隻蜥蜴體型不小，吻肛長（嘴巴前端至泄殖腔）約12公分，加上尾巴達到30公分，腹部及大腿腹側鱗片有深色斑塊，推測為雄性成體。嵴尾蜥屬的特徵是頸部有一圈明顯的黑色環帶，邊緣有淺色邊框，尾部鱗片具有明顯的稜脊，是中文名「嵴尾」的由來。

    嵴尾蜥在南美洲是常見物種，俗名Collared Lizard（環頸蜥），分辨公母的方法是看泄殖腔大腿腹側有無深色斑塊，雄蜥有深色斑塊，且頭部寬度較大；至於雌性嵴尾蜥及幼蜥腹部並沒有深色斑塊。

    游崇瑋表示，根據研究，嵴尾蜥在原分布地巴西的繁殖季是在8月到隔年2月，雌蜥平均一窩生6顆卵、1個繁殖季最多可連續產下3窩卵，繁殖速度快，目前台灣寵物市場未聽說有引進，人為飼養後逃脫的可能性較低，目前也只有這一筆發現紀錄，希望只是個案，呼籲在七星潭附近活動的民眾注意，如發現新的個體時協助通報。

    雄性嵴尾蜥特徵是泄殖腔上方、腹側的大腿有深色斑塊。（記者花孟璟攝）

    雄性嵴尾蜥特徵是泄殖腔上方、腹側的大腿有深色斑塊。（記者花孟璟攝）

    嵴尾蜥脖子上有一圈淺色邊的黑色環紋。（記者花孟璟攝）

    嵴尾蜥脖子上有一圈淺色邊的黑色環紋。（記者花孟璟攝）

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