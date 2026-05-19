卓冠廷再點出三鶯線6路段隔音牆不足 捷運局：依實地需求增設優化

民進黨新北市議員卓冠廷今再提捷運三鶯線6處「隔音牆防護不足」待改善路段。（記者黃政嘉攝）

捷運三鶯線尚待履勘，新北市府力拚年中通車，並逐步改善噪音問題，民進黨新北市議員卓冠廷經與地方里長、居民討論後，今在市政總質詢再提出6處「隔音牆防護不足」待改善路段，新北市長侯友宜允諾全力支持預算，新北市捷運工程局長李政安說，將於2週內辦理現場會勘，依實地需求進行增設與優化。

卓冠廷表示，先前侯友宜已說有預算，答應做隔音牆加強，捷運局也向民眾做過加強的說明與方案，有做的他給予肯定，但不足的也須反映，根據新北市捷運工程局的報告，他與地方鄉親、里長深入討論後，認為目前還差6個不足之處，如果做到就有「90分以上了」。

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他說，包括土城中央路太陽城社區周邊，目前規劃成單弧形隔音牆，但因距離較近，地方希望改為全罩式；三峽國慶路、學成路段的大英博物館社區旁邊，目前僅規劃2公尺直立式隔音牆，也盼提升為全罩式。

還有北大國小、龍埔國小周邊，目前僅規劃單側2公尺隔音牆，盼做全罩式；三峽復興路269號至恩主公醫院一帶規劃2公尺隔音牆，希望至少改為單弧形隔音牆；橫溪站的歐香別墅周邊、鶯歌國中周邊皆無隔音牆規劃，希望能夠加裝，卓冠廷要求新北市府補足「最後一哩路」的防護缺口。

卓冠廷並檢視捷運通車前公車轉乘配套，他指出，目前許多行經三鶯線沿線周遭的既有公車路線，其站牌仍未明確標示捷運轉乘與站名等更新資訊。

新北市交通局長鍾鳴時回應，已針對三鶯線通車調整11條公車路線，共涉及30多條路線的整體整合，市府承諾所有站牌與路線資訊的更新，絕對會在捷運通車時同步完成。

捷運三鶯線6處「隔音牆防護不足」路段，新北市捷運工程局長李政安（左）說，將依實地需求進行增設與優化。（記者黃政嘉攝）

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