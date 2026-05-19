卑南族建和部落頭目Haku哈古獲選「人間國寶」 饒慶鈴登門賀喜貼紅榜

台東縣長饒慶鈴（右）前往部落恭賀哈古獲得「人間國寶」榮譽。（記者劉人瑋攝）

文化部8日正式公告登錄「卑南族tu’tu’木雕」為重要傳統工藝，建和部落頭目兼木雕家哈古（漢名：陳文生）成為「重要傳統工藝保存者（人間國寶）」，台東縣長饒慶鈴今前往恭賀並張貼紅榜，儘管中央級的頒獎儀式傳預算遭砍、日期未定，哈古不以為意，他說「我會雕到我爬不起來那天」、「年輕人能接棒才重要」。

哈古雕刻已有30、40年的歷史，原本務農卻因農損無力再起，想起自己就學時擅長泥塑與繪畫，試著以一把雕刻刀完成作品謀生，也成為近代最早一批原住民藝術家，首作是「耶穌像」耶穌面部木雕。家人說，哈古十分執著部落文化，教會要求拆掉祖靈屋、除去檳榔袋的串珠，哈古則認為「這和我敬拜祖靈沒關係」、「為何要禁止我的文化？」此後再不去教會，甚至連救濟品也不領。

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哈古作品可說是原住民庶民歷史，有過年燙髮的孩童，蘭嶼大船下水儀式，甚至有以前放牛時，一名阿美族青年被牛頂上天的瞬間「飛翔的阿美族人」，連夫妻打架、婦女哭泣離家都成作品，特別的是，作品充滿生命力，刀法可見斧鑿卻像「刻入靈魂」，木雕人物表情傳神卻不誇張，每件背後都是哈古見證的庶民歷史。

完整的「作品」不只是木雕，部分作品有抽象寫意，但許多以寫實記事為主。哈古說起每件作品背後都有其由來，而非為創作而創作，但如「飛翔的阿美族人」，如今人與牛早作古多年。哈古說，有人認為「家醜不外揚」但從其中的服飾、打扮皆能反應那個年代，動作與內容也其特殊時空背景。

解說到一半 ，哈古指著「離家出走的婦女」，向眾人說「大家可以效法她的精神」惹得全場哈哈大笑。

哈古說，自己能獲獎很高興，也感謝地方人士支持，讓文化能繼續在這片土地扎根、成為創作力量，但自己還是希望更多年輕族人能接續部落文化與工藝，「要雕得好才有人買，技術當然要精進」。

哈古感謝的支持者中，就有雄獅旅行社簽約支持，而個人的收藏家，除了有大學教授，最特別的還有一位高中老師，為了支持哈古繼續創作白天教書、晚上開計程車存錢買木雕。最特別的收藏者還是「不小心收到」的前總統陳水扁。

哈古說，友人借木雕參展，作品卻一去不回，還匯了1萬元給自己，作品不知去向，直到陳水扁到台東與自己見面才得知作品在陳家。哈古說，很高興有人收藏，至少沒丟掉。

哈古家人表示，原住民文化與藝術結合，但如今藝術要能長久創作，不只作品需要被人理解、欣賞，也需要平台販賣作品，否則創作者難以為繼。縣長饒慶鈴則表示，公部門收藏有限也無力完全支應一切創作，已努力由現有渠道為原民藝術家鋪路，但當代藝術審美、價值皆來自西方，「要能活絡並推動原民藝品實在是大工程」。

靈感來了「祖靈握著我的手創作」，哈古（右）竟以整張木桌順手雕出大船下水。（記者劉人瑋攝）

哈古的木雕作品「離家出走的婦女」，邊哭邊帶著孩子離去。（記者劉人瑋攝）

哈古的木雕作品「飛翔的阿美族人」，勾勒一名阿美族青年被牛頂上天的瞬間，觀者似乎也能感受青年的疼痛。（記者劉人瑋攝）

哈古說，自己會一直創作「到爬不起來的那天」。（記者劉人瑋攝）

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