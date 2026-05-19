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    首頁 > 生活

    大台北明午後雷陣雨！週四雨彈加劇 擴及半個台灣

    2026/05/19 17:59 記者黃宜靜／台北報導
    未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

    明天（20日）週三持續好天氣！中央氣象署預報，各地大多多雲到晴，午後大台北、宜蘭及其他山區有局部短暫雷陣雨，到了週四、週五受到北方鋒面稍近影響，水氣增加，降雨機率稍增，桃園以北、台東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後北部、宜花地區及其他山區也會有局部短暫陣雨，週六一直到下週二各地天氣又會變得穩定，局部午後有雨。

    氣象署預報員鄭傑仁表示，明天在偏南風到西南風環境下，各地大多多雲到晴，與今天天氣類似，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、宜蘭地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    週四、週五天氣稍微轉變！鄭傑仁說，由於鋒面稍微靠近台灣一些，環境不穩定、水氣增加，雖然各地大多為多雲到晴，但桃園以北、台東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後降雨範圍擴大、雨量稍增加，北部、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    鄭傑仁指出，週六之後就會回復到較穩定的天氣，一直到下週二環境轉為偏西南風，各地為多雲到晴，午後宜蘭地區有局部短暫雷陣雨，花蓮地區及中部以北山區也有零星短暫雷陣雨。

    溫度部分，鄭傑仁表示，未來一週早晚溫度22至26度，明天基隆、東半部地區29至31度，西半部則是31至34度，尤其南部近山區有局部36度高溫機會；到了週四、週五白天北部、東半部30至33度，中南部33、34度；週六到下週二東半部白天30至32度、西半部31至34度。

    鄭傑仁提醒，週四、週五鋒面靠近，吹西南風下，金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。

    溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

    溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

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