亞東獲選板橋醫療園區最優申請人 新北衛生局說明二者特色差異

新北市長侯友宜今赴市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

新北市板橋醫療園區BOT於15日宣布成功評選出最優申請人，為板橋區當地的亞東醫院（醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會），引發關注。市議員山田摩衣今（19）日在市政總質詢中關切市民究竟何時可以使用到新醫院？也詢問此案與亞東醫院有何特色區隔，切莫變成「亞東二館」。市長侯友宜、衛生局長陳潤秋說，板橋醫療園區是區域的急重症醫院，設一層婦幼專區，另有結合長照呼應長照3.0政策，也會肩負公立醫院使命，對於社區服務會有更多著墨。

侯友宜、陳潤秋指出，板橋醫療園區建設還需先完成議約，待後續簽約方能說明興建期程、開放時間等細項，市府會盡快完成建置；此案將來會成為區域急重症醫院，另設一層婦幼專區，並結合長照，其功能確實無法完全做成兒童醫院，此案旨在回應板橋區急重症醫院的不足，但招標時有明確依照多位議員質詢要求，要保留一層做婦幼專區。

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陳潤秋也表示，亞東是醫學中心，板醫是區域級教學醫院，重視醫療與長照的連結，作為公立醫院，也會在社區服務有更多著墨。

板醫將興建地上16層，地下5層區域級教學醫院，設置急性一般病床300床，總病床數合計500床以上，住宿式長照機構100床，設置科別包含內、外、婦、兒等30科以上並提供24小時急診及兒童緊急醫療服務；此案將利用新埔立體停車塔、衛生局第一與第二行政大樓、板橋區衛生所、聯合醫院板橋院區與圖書室、聯醫廢水處理廠現址興建，衛生局將遷移至三重區市府第二行政中心。

至於板醫何時動工興建？衛生局副局長高淑真曾向記者說明，此案攸關現存建物拆除、建照申請、現有單位搬遷二辦等諸多行政程序，尚無法明確說明動土時間，市府會積極推動相關進度。

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