為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    亞東獲選板橋醫療園區最優申請人 新北衛生局說明二者特色差異

    2026/05/19 18:05 記者黃子暘／新北報導
    新北市長侯友宜今赴市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜今赴市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

    新北市板橋醫療園區BOT於15日宣布成功評選出最優申請人，為板橋區當地的亞東醫院（醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會），引發關注。市議員山田摩衣今（19）日在市政總質詢中關切市民究竟何時可以使用到新醫院？也詢問此案與亞東醫院有何特色區隔，切莫變成「亞東二館」。市長侯友宜、衛生局長陳潤秋說，板橋醫療園區是區域的急重症醫院，設一層婦幼專區，另有結合長照呼應長照3.0政策，也會肩負公立醫院使命，對於社區服務會有更多著墨。

    侯友宜、陳潤秋指出，板橋醫療園區建設還需先完成議約，待後續簽約方能說明興建期程、開放時間等細項，市府會盡快完成建置；此案將來會成為區域急重症醫院，另設一層婦幼專區，並結合長照，其功能確實無法完全做成兒童醫院，此案旨在回應板橋區急重症醫院的不足，但招標時有明確依照多位議員質詢要求，要保留一層做婦幼專區。

    陳潤秋也表示，亞東是醫學中心，板醫是區域級教學醫院，重視醫療與長照的連結，作為公立醫院，也會在社區服務有更多著墨。

    板醫將興建地上16層，地下5層區域級教學醫院，設置急性一般病床300床，總病床數合計500床以上，住宿式長照機構100床，設置科別包含內、外、婦、兒等30科以上並提供24小時急診及兒童緊急醫療服務；此案將利用新埔立體停車塔、衛生局第一與第二行政大樓、板橋區衛生所、聯合醫院板橋院區與圖書室、聯醫廢水處理廠現址興建，衛生局將遷移至三重區市府第二行政中心。

    至於板醫何時動工興建？衛生局副局長高淑真曾向記者說明，此案攸關現存建物拆除、建照申請、現有單位搬遷二辦等諸多行政程序，尚無法明確說明動土時間，市府會積極推動相關進度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播