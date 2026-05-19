為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖教師研習綁考績之亂 演成2教師工會互控

    2026/05/19 17:32 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣明年度實施教師研習綁考績，演變成2教師工會互控。（教育處提供）

    澎湖縣明年度實施教師研習綁考績，演變成2教師工會互控。（教育處提供）

    近日延燒的澎湖教師研習綁考績之亂，已擴大成2教師工會互控，澎湖縣教育產業工會指控澎湖縣教師職業工會理事長王銘聖、教育處科長以及國中校長「3人亂澎」，王銘聖憤而委託律師發表聲明澄清事實真相。

    王銘聖委託顏家鴻律師發表聲明，近期有教師同業團體於其臉書粉專上，未經詳實查核下，僅憑幾張片段截圖斷章取義，就以聳動標題指稱其配合主管機關壓榨澎湖教師，主導並作成法源依據、實施配套及研習課程，完成爭議教師研習要點。該篇報導實為捕風捉影，悖離事實，足以使不知情第3人對其產生錯誤認知，嚴重損及名譽。

    同時研習要點實施後，教育處表示需經教育審議委員會討論建議，再擬定後簽辦，此有澎湖縣副議長質詢處長影音紀錄可稽。且制定過程中，教育處曾諮詢過多位校長。本人並非教育審議委員會委員，無從參與該會議之研習要點討論提議，如何配合官方演出？3人私下決議形成政策方向？

    研習要點頒布後，王銘聖5月11日即函知教育處，請求刪除該要點中研習時數未達成，得作為年終成績考核不利依據之相關規定，並爭取課務排代與研習認證彈性等建議，比教育產業工會12日還早一天，並建請教育處邀集教師會及教育代表共同研議修正研習要點，以期建立符合澎湖教育現場需求制度。不僅未曾配合壓榨教師，反而第一時間正式行文，積極維護教師權益。呼籲教師團體即使立場或主張有所不同，應以教師共同權益與教育現場福祉為念。

    澎湖縣教師職業工會理事長王銘聖，委託顏家鴻律師發表聲明。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣教師職業工會理事長王銘聖，委託顏家鴻律師發表聲明。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播