澎湖教師研習綁考績之亂 演成2教師工會互控

澎湖縣明年度實施教師研習綁考績，演變成2教師工會互控。（教育處提供）

近日延燒的澎湖教師研習綁考績之亂，已擴大成2教師工會互控，澎湖縣教育產業工會指控澎湖縣教師職業工會理事長王銘聖、教育處科長以及國中校長「3人亂澎」，王銘聖憤而委託律師發表聲明澄清事實真相。

王銘聖委託顏家鴻律師發表聲明，近期有教師同業團體於其臉書粉專上，未經詳實查核下，僅憑幾張片段截圖斷章取義，就以聳動標題指稱其配合主管機關壓榨澎湖教師，主導並作成法源依據、實施配套及研習課程，完成爭議教師研習要點。該篇報導實為捕風捉影，悖離事實，足以使不知情第3人對其產生錯誤認知，嚴重損及名譽。

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同時研習要點實施後，教育處表示需經教育審議委員會討論建議，再擬定後簽辦，此有澎湖縣副議長質詢處長影音紀錄可稽。且制定過程中，教育處曾諮詢過多位校長。本人並非教育審議委員會委員，無從參與該會議之研習要點討論提議，如何配合官方演出？3人私下決議形成政策方向？

研習要點頒布後，王銘聖5月11日即函知教育處，請求刪除該要點中研習時數未達成，得作為年終成績考核不利依據之相關規定，並爭取課務排代與研習認證彈性等建議，比教育產業工會12日還早一天，並建請教育處邀集教師會及教育代表共同研議修正研習要點，以期建立符合澎湖教育現場需求制度。不僅未曾配合壓榨教師，反而第一時間正式行文，積極維護教師權益。呼籲教師團體即使立場或主張有所不同，應以教師共同權益與教育現場福祉為念。

澎湖縣教師職業工會理事長王銘聖，委託顏家鴻律師發表聲明。（記者劉禹慶攝）

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