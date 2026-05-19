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    首頁 > 生活

    鬥陣喝豆奶！花蓮鳳林有機豆奶前進屏東 免費試喝

    2026/05/19 17:37 記者花孟璟／花蓮報導
    鳳榮地區農會明天前進屏東，將在麟洛、內埔農會推廣國產豆奶，現場也將提供免費試喝。（鳳榮農會提供）

    鳳榮地區農會明天前進屏東，將在麟洛、內埔農會推廣國產豆奶，現場也將提供免費試喝。（鳳榮農會提供）

    花蓮鳳榮地區農會的優質有機大豆豆奶，明後兩天前進屏東縣請民眾免費喝！農糧署東區分署指出，多年來輔導鳳林鎮農民種植有機大豆，農會豆奶也進入國小營養午餐，明天活動將有現場試喝、當季花蓮大西瓜品嘗，歡迎民眾參加。

    在農糧署推廣國產雜糧種植下，花蓮的大豆種植面積逐年提升，前年約669公頃，今年已有718公頃、占全國大豆種植面積約14%，栽培由花蓮區農業改良場所培育的花蓮1號、台南10號等本土老品種，半數以上面積都已通過有機驗證，其中花蓮1號特別適合做豆奶。

    鳳榮地區農會指出，1960年成立的鳳榮農會豆奶加工廠是全國第一家，向農民收購大豆製作豆奶，絕非使用豆粉，2019年開始更每星期供應國中小學營養午餐迄今，豆奶的蛋白質含量高不輸牛奶，且不用擔心乳糖不耐症，是最適合國人的優質蛋白質補充來源。

    農糧署東區分署、鳳榮地區農會將在明天20日在屏東縣內埔鄉農會、21日在麟洛鄉農會，舉辦2場的大豆雜糧食農體驗推廣活動。分署長林美華說，透過食農教育及結合大豆主題的特色餐桌，帶領民眾認識從農田到餐桌、以及產地與生產者的故事，鳳榮豆奶不但營養豐富，也結合在地特產推出芋頭、南瓜、低糖、黑豆等不同口味，現場訂購豆奶產品2箱以上免運費，也歡迎消費者透過網路訂購 或專線03-8763116。

    鳳林慢城的豆奶明後天將在屏東內埔鄉、麟洛鄉提供試喝。（鳳榮地區農會提供）

    鳳林慢城的豆奶明後天將在屏東內埔鄉、麟洛鄉提供試喝。（鳳榮地區農會提供）

    花蓮大豆栽種面積718公頃，鳳林鎮栽培的大豆就是製作國產豆奶最佳原料，直送在地農會加工成營養豆奶。（農糧署東區分署提供）

    花蓮大豆栽種面積718公頃，鳳林鎮栽培的大豆就是製作國產豆奶最佳原料，直送在地農會加工成營養豆奶。（農糧署東區分署提供）

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