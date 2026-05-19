教育部人權教育第5堂釋出 訪政治受難者講述519白色恐怖

教育部推出人權教育第5堂課，講述白色恐怖，盼國人透過理解過去，重新思考民主價值的得來不易。圖為國家人權博物館。（資料照）

教育部「補課了沒？」人權及轉型正義教育專區於今（19）日推出第5堂全新課程－「519白色恐怖記憶日」，透過政治受難者口述當年遭遇，邀社會大眾走進歷史，回望白色恐怖時期的威權統治，當年人權受限、壓抑自由，基本權利亦被迫暫停，盼國人透過理解過去，重新思考民主價值的得來不易。

教育部指出，第5堂課程特別訪問政治受難者陳欽生、簡中生及黃瑞麟，以及長期投入轉型正義研究與推廣的國立東華大學華文文學系教授楊翠，透過受難者親口訴說當年遭遇，帶領民眾走進那段被噤聲的年代，理解威權體制如何深刻影響個人、家庭，甚至整個社會。

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教育部指出，1949年5月19日台灣省政府台灣省警備總司令頒布戒嚴，並於隔日（5月20日）0時開始實施，一直到1992年解除戒嚴，這段長達數十年稱為白色恐怖時期，在政治高壓與戒嚴體制下，許多人因思想、言論、閱讀、交友，甚至莫須有的指控而遭逮捕、監禁，人生因此被迫改寫。

教育部認為，那些看似遙遠的歷史，其實與今日每個人習以為常的言論自由、集會自由與民主參與息息相關，故推出「519白色恐怖記憶日」這堂課，不只是為了記住歷史事件，更希望透過受難者生命故事，引導民眾從同理出發，理解當自由被剝奪、權利被暫停時，個人與社會將承受何等沉重的代價。

教育部表示，5月19日「白色恐怖記憶日」，不僅是對歷史的紀念，更是對民主價值的提醒，唯有正視過去、理解傷痕，社會才能從歷史中記取經驗，避免重蹈威權壓迫與人權侵害的錯誤，讓民主、人權與自由成為世代共同守護的價值。

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