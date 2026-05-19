議員促沿台61線建自行車道 新北市府：與中央一起找出可行路廊

淡水金色水岸是在地熱門景點，夕陽美景令人為之讚嘆。（新北市高灘處提供）

12日通車的淡江大橋12日，大橋上設有自行車道，新北市議員李宇翔今（19日）在市政總質詢中表示，市府推動水岸自行車道建設，目前「台61線沿海自行車道（下罟子至林口發電廠段）」進度，盼串聯北海岸低碳觀光動線。新北市長侯友宜、副市長朱惕之說，上週已與中央相關單位現勘，短期內目標是找出可行的路廊。

朱惕之指出，自行車道要從台北港南端下罟子到林口下福里火力發電廠，未來可能會串接到桃園，也就是沿著台15、61，上週市府已與公路局等中央相關單位會勘，目前面臨幾個問題，包括部分區域是海岸高潮線，部分是防風林、濕地，火力發電廠周邊也有部分是台塑用地，短期內目標是先找出可行路廊，市府由交通局主政，結合公務、水利局，與中央公路局、國土署、水利署等單位合作規劃路廊。

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淡江大橋設有自行車道，規劃可連接淡水金色水岸、八里左岸自行車道；新北淡水金色水岸自行車道全長約11公里，現正推動改善工程，工程分為關渡段、竹圍段、紅樹林段、沙崙段及海堤段五大區段，關渡段已完工，海堤段及竹圍段預計今年完工，紅樹林段與沙崙段將陸續於明年全線完工；八里左岸自行車道全長約4公里，從渡船頭起，經老榕碉堡、左岸公園、水興宮、左岸劇場、挖子尾紅樹林自然保護區、污水處理場、十三行博物館。

新北市長侯友宜今赴市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

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