屏東牛稠溪排水改善、滯洪池工程動土 打造防洪共融新綠地

屏東牛稠溪排水改善、滯洪池工程動土典禮，縣長周春米前往主持。（記者葉永騫攝）

屏東縣政府為徹底改善牛稠溪沿線淹水問題，繼長興橋段整治完工後，今天（19日）接續推動「牛稠溪排水改善工程（第二期） （含橋梁改建）」及「牛稠溪排水上游滯洪池新建工程」，縣長周春米主持開工典禮時表示，透過橋梁改建與增建滯洪池，除可全面強化防洪韌性，也將於滯洪池導入親水與遊憩設施，打造兼具防災、生態與休閒功能的共融公園，讓雨水治理空間轉化為鄉親日常休閒綠地。

縣長周春米表示，牛稠溪排水因渠道斷面不足及橋梁阻隔，進而影響排洪效能，總統賴清德在凱米颱風期間，南下屏東關心防災治水工程，核定近30億元經費，加速推動縣內排水改善工程。

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縣府水利處說明，牛稠溪下游排水渠道將從6公尺拓寬至15公尺，長治第二公墓完成全區遷葬後，將轉型為兼具防洪治水與休憩功能的滯洪池公園，在下游渠道拓寬工程加速退水，上游滯洪池與下游排水系統雙重調節，可大幅降低德榮村淹水風險，此次工程也將橋梁拓寬至15公尺，有效提升排洪能力與整體治水安全。

「牛稠溪排水改善工程」總經費約3億400萬元，預計117年4月完工，總長約1827公尺；「牛稠溪滯洪池」，水利署核定1億4800萬元，預計於116年11月完工，設置面積約8.5公頃、可容納15萬噸水量的滯洪池。

屏東牛稠溪排水改善將拓寬現有寬度。（記者葉永騫攝）

屏東牛稠溪排水改善、滯洪池工程動土典禮。（記者葉永騫攝）

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