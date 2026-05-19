苗縣推青農創業輔導 鍾東錦要求專家訂定範本

苗栗縣鍾東錦在縣務會議中，指示所屬推動信保基金等措施，讓返鄉青農能賺到錢。（圖由苗栗縣政府提供）

苗栗縣政府今（19）日召開縣務會議，針對青農返鄉創業，縣長鍾東錦指出，一定要給年輕人資源，請農業處要有專家訂定一套範本，不能讓青農摸索，也請勞青處盡快談妥信保基金，給年輕人可貸款作為創業基金，協助年輕人，讓他們可以賺到錢，政策絕對不能講空話。

鍾東錦指出，針對陸續有青農返鄉創業，他認為，輔導青農一定要有專家，也要有補助的力量；日前去西湖鄉看栽種藍莓的青農兩夫妻，發現年輕人資本有限，且只有2分地，沒有做到「拋物線」的經濟規模。

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鍾表示，年輕人創業資本有限，一定要有補助的力量，讓年輕人願意返鄉，同時一定要有專家輔導，不能讓青農自己摸索，建議農業處可以向農業部農村水保署台中分署分署長陳榮俊請教。他指示農業處應聘請專家學者制定一套範本，讓青農的付出有經濟效益，勞青處也要盡快爭取到信保基金，作為年輕人不管是高經濟農作、菁市集或農產加工的創業基金。

農業處長陳樹義說明，對高經濟作物如何種植、維管、收成方式，會請專家協助訂定一套SOP，提供技術讓青農一次就可以上手，而不用摸索。另外，該如何申請信保基金或相關補助，也會與勞青處搭配，再利用與青農座談會議時將政策說明清楚，讓青農朋友要投入生產時有明確方向，也有政府當靠山，給青農更有信心。

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