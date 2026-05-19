桃機再奪全球最佳行李運送獎表揚合作夥伴 旅運量估突破5千萬人次新高

在蟬聯全球最佳行李運送首獎後，桃機董事長楊偉甫（中）今日頒獎表揚8家行李處理與營運支援的重要合作夥伴。（記者劉信德攝）

桃園國際機場今年蟬聯Skytrax「全球最佳行李運送機場（World’s Best Airport Baggage Delivery）」冠軍後，今（19）日下午舉辦頒獎典禮，公開表揚8家行李處理與營運支援的重要合作夥伴。桃機董事長楊偉甫更在致詞時透露，桃園機場今年旅運量表現強勁，「這兩天就要迎接今年第2000萬旅運人次」，全年總運量保守預估也將突破5000萬人次，可望超越疫情前2019年創下的4869萬人次歷史紀錄。

英國獨立航空評比機構Skytrax於今年3月18日在倫敦公布2026年「世界機場大獎」，桃園國際機場不僅連續兩年拿下「全球最佳行李運送機場」首獎，在整體排名上也從2025年的第43名大幅躍升至全球第24名，成功挺進世界頂尖機場之列；同時，在年旅客量2000萬至3000萬人次級距中，更獲得全球最佳機場第3名佳績。

請繼續往下閱讀...

桃機公司今日舉行「2026桃園機場獲Skytrax全球最佳行李運送首獎頒獎典禮」，並向8家合作單位頒發感謝狀，包括台灣世曦工程顧問公司、桃園航勤、長榮航勤、星宇航空、金怡合企業、明程機械、新鼎系統及中興電工等，感謝各單位長期投入行李裝卸、輸送、分揀、系統維護及緊急支援等工作，共同維持桃園機場穩定高效的行李服務品質。

楊偉甫致詞時表示，桃園機場整體排名能夠進步到全球第24名，是「非常難的一個門檻」，因為世界前25名幾乎都是全球最頂尖的大型國際機場，「前25名就是一級戰區，是大聯盟中的大聯盟」，能獲得這樣的成績，對桃機而言是莫大的鼓勵。

楊偉甫也提到，今年春節疏運期間，桃園機場單日旅運量更首度突破17萬人次歷史紀錄，行李運送量更是不計其數。他指出，行李服務不像燈光、建築或商場那樣華麗，卻是旅客最直接、最有感的服務之一。近年桃機持續透過數據導向管理，強化行李系統優化、設備妥善率、異常監控與即時應變能力，並導入AI人流辨識及智慧營運管理等創新科技，全面提升旅客服務體驗與營運效率。

桃機公司表示，未來隨著更多重大建設逐步投入營運，桃園機場也將持續導入智慧科技與創新服務，打造更具韌性與國際競爭力的航空服務環境，進一步提升台灣國門的整體服務品質與國際形象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法