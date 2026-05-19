議員促引入雙層巴士加強林口國道公車運量 侯友宜：再與業者溝通

新北市長侯友宜今赴市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

途經高速、快速道路的公車需有座位才能上車，造成新北市林口區尖峰時段乘客難以乘車，市議員李宇翔今（19）日在市政總質詢中指出，他已多次建議市府導入雙層巴士增加公車運量，隔壁桃園市長張善政都已規劃研擬實施路線、訂定補助。新北市長侯友宜、交通局長鍾鳴時說，交通部雖已修改規範，但國內缺乏相關車型，市府行文業者詢問意願，業者態度保留，會再與業者溝通。

李宇翔說，林口民眾搭國道公車很不方便，雨天擠在公車站，車來了還因為沒位置不能上車，希望市府苦民所苦，不止林口，五股民眾也有相關需求，國道公車要有座位才能上車，車輛承載能力很重要；交通部已在今年初修法完成雙層巴士可行駛國道、快速道路，他已多次建議，市府不比照桃園規劃研擬實施路線，反倒是發文去問業者，似乎是作法反了。

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鍾鳴時指出，桃園還沒執行相關政策，目前現行道路規定電動巴士高度為4公尺，但業者認為雙層巴士至少要4.2公尺，目前市場沒有合適的車型，市府尚無法訂定補助辦法；市府4月29日已經發文詢問業者是否有推動意願，不過業者態度保留。

侯友宜說，市府來想辦法克服，會去調查哪些地區、時段、路段需要雙層巴士服務，市府會做規劃，並持續與業者溝通。

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