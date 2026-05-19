台北國際觀光博覽會5/22登場 特色行程、超值優惠一次看

可樂旅遊於TTE祭出多種超殺優惠，出國團費最低9千有找，指定團體行程、日本環球影城套票買一送一。（圖由可樂旅遊提供）

2026台北國際觀光博覽會（TTE）將於5月22日至25日在台北世界貿易中心盛大登場，今年規模再創新高，參展廠商達380家，各家航空、旅遊祭出特色行程或超值優惠！雖然受到中東戰火影響，油價波動影響機票價格漲幅，但旅遊業者直言出國需求仍強勁，預估線上線下整體業績能較去年增1至2成。

今年的TTE航空陣容堪稱近年最強！中華、長榮、台灣虎航、國泰與日本越洋航空等推出TTE限定優惠，其中台灣虎航主打日韓與東南亞航線優惠，單程未稅最低1199元起，同時也首度曝光「虎加酒tigertel」新服務，整合機票與住宿預訂；長榮航空搭配北美新航線開航，精選航線88折起；日本越洋航空首度參展，主打豪華經濟艙；華航以全球航網搶攻暑假出遊需求，國泰航空則透過香港樞紐串聯全球航點，全面搶攻高端與商務旅客。

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另外，國內線的華信航空也特別推出機加酒限定優惠，其中為迎接暑期最熱門的「七龍珠Z」澎湖花火節，推出2天1夜升級體驗5299元起，旅展下單更可免費享有「高空觀賞花火」、「海上浪漫賞花火」或「機車24小時暢遊」的豪華玩法三選一。「金門五星之旅」入住五星級金湖飯店2天1夜只要5188元起，旅展現場下單享第2人現折1000元；「馬祖藍眼淚」2天1夜馬祖自由行特惠價4999元起，現場下單再加碼贈送「夢幻藍眼淚坑道船」體驗等。

各家旅行社也都推出優惠措施，力拚出團。易飛旅遊推出九州行程買一送一、香港迪士尼買大送小，歐洲河輪與瑞士產品第二人最高折2萬3000元；五福旅遊主打韓國釜山慶州4日8999元、泰國6日1萬6900元；東南旅遊推出蔬食友善與獨旅系列商品；旅天下主打北海道包機與沙烏地阿拉伯10日，第2人最高折1萬5千元；燦星旅遊推出SIM卡買一送一與萬元旅遊金抽獎；長汎假期則指定行程最高現折萬元，短線商品2萬元有找。

可樂旅遊表示，今年整體旅遊市場買氣穩定，預估今年線上加線下旅展整體業績有望較去年成長1至2成。這次在TTE期間推出「兒童報名最高減萬元」，包含日本環球影城、新加坡夜間動物園、美西主題樂園等團體旅遊商品都有優惠，自由行也推出每人最高減3000元，以及票券、訂房等優惠，如日本環球影城5日4萬7800元起、韓國濟州親子行程買一送一2萬888元起、迪士尼探險號郵輪5日4萬8888元起，以及星宇航空峇里島新航線2萬5999元起。

長汎假期蔡錦惠副總經理指出，近期中東局勢動盪，油價波動影響機票價格漲幅10至15%，面對旅遊成本攀升，長汎假期希望成為旅客的「抗漲後盾」，透過對各國旅遊資源的精確佈局，不僅確保行程好品質，也提供抗漲優惠。

長汎假期表示，此次暑假檔期推出多款日韓及東南亞團體行程，包括韓國行程「韓國松山金浦雙主題4日」每人售價1萬9500起；東南亞行程則包含搭乘五星郵輪暢遊下龍灣的「北越輕旅行5日」，每人1萬6900起，最受歡迎的日本旅遊則推出「水蜜桃吃到飽環球影城5日」3萬5900起，「北海道函館富良野花火5日」每人3萬8900起。除了暑假檔期外，也同步推出多款日韓及東南亞優惠行程。

雄獅旅遊表示，預估TTE旅展線上加線下業績將較去年同期成長約1成，因應票價調整，雄獅在TTE旅展現場推出出遊北海道最高可折2萬元，入住今年8月全新開幕高端旅宿「緩慢瑞萃」渡假村，每人4萬1888元起。「雙龍灣5日」1萬8900元、「馬來西亞雲頂5日」1萬7999元、「宿霧神殿花園5日」1萬5888元。另外，歐洲線主打極光與經典地標，兩人同行最高可享第2人折9000元，「經典冰島冰與火之旅11日」每人16萬2900元起等多項優惠。

今年TTE另一大亮點則是「郵輪回歸潮」與全球觀光市場全面回溫。麗星郵輪與多家旅行社同步主打亞洲航線與歐洲河輪產品，並祭出買4送1、買5送2、皇宮星艙第2人半價等優惠，6天5夜以上航程再加碼每人每晚800元消費金，最高回饋達1萬1200元。

台灣虎航旅展重磅推出首發亮相的「虎加酒tigertel」全新一站式服務。（圖由台灣虎航提供）

華信航空特別推出機加酒限定優惠，如為迎接暑期最熱門的「七龍珠Z」澎湖花火節，推出2天1夜升級體驗5,299元起。（圖由華信航空提供）

雄獅旅遊表示，預估TTE旅展線上加線下業績將較去年同期成長約1成，因應票價調整，在TTE旅展現場推出出遊北海道最高可折2萬元。（圖由雄獅旅遊提供）

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