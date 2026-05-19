游淑慧批沈浸式文創產業無安全標準 促北市府函請文化部訂全國一致規範

台北市議員游淑慧質疑，稽查的項目適用於任何產業，但是本次是密室逃脫的「設施」出意外，要求主責單位文化局發函文化部訂定全國一致的安全規範，才能有全國一致的規範做稽查。（翻攝北市議會直播）

台北市密室逃脫「邏思起子」信義店員工因扮吊死鬼遭繩勒窒息，搶救5天不治。台北市府從15日展開聯合稽查，不過台北市議員游淑慧質疑，稽查的項目適用於任何產業，但是本次是密室逃脫的「設施」出意外，要求主責單位文化局發函文化部設定全國一致的安全規範，才能有全國一致的規範做稽查。

游淑慧質疑，本次聯合稽查由文化局主政，聯合聯合都發局、產發局等局處聯合稽查，為何文化局是主管機關？文化局回應，文化部把沈浸式內容產業，納入第16項文化創意產業，因此由文化局主責。

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游淑慧也質疑，文化部把沈浸式內容納入文化創意產業，但是沒有針對密室逃脫的安全規範設置中央一致的規範，一方面設置為文創產業的一環，但是又不管沈浸式體驗應如何設置安全規範。

游淑慧說，聯合稽查中消防有消防的稽查，土管有土管的稽查，但是沒有針對密室逃脫「設施項目」的裁罰，但是本次密室逃脫主因為設施發生意外，而聯合稽查的項目是任何一個營業場所違反土管都可以去裁罰，任何一個營業場所，不管是餐廳、按摩館違反消防公安，他們都有現行法令去裁罰，但是這跟為密室逃脫產業無關。

游淑慧指出，密室逃脫此類新興的文創產業，裡面的設施安全、設施裝備規範，不應該由地方來制定，各縣市都有密室逃脫，假設台北定台北的，新北定新北的，高雄定高雄的，業者會來提告。當初台北市率先制定台北市學校幾公尺內，不可以有遊藝場所，北市府就被提告稱限制業者營業。

游淑慧表示，她認為攀岩館是危險運動，應該要有安全設置規範，體育局回覆她，行政院消保處有一套設施設備安全管理查核表，是針對攀岩館，而衛福部也有針對兒童遊戲場設置設施安全管理規範，連充氣式遊樂設施，內政部都有設定安全管理規範。

游淑慧質疑，為何密室逃脫文化部既然列為文創產業，卻不管安全規範，這個意外是有可能發生在任何縣市的營業場所內，因為他們沒有針對密室逃脫內的每一樣設施有安全規範，導致本次聯合稽查無法稽查每一項設施，針對鬼屋設施、繩索是否安全，是否無法稽查？都發局長簡瑟芳回應，本次稽查裡面有幾個項目，包含是否符合土管，以及消防是否符合規定，第三個是建管動態是否符合規定。

游淑慧強調，局處只能透過現有的進行稽查，針對設施設備，請問相關安全規範是什麼？文化部把他列為文創產業，但是本次稽查適用於每一個營業場所，雖然不稽查就不能發現問題，但是都跟這次意外發生的結果是無關的，就算提前去稽查，也跟這次的消防、土管是無關的對吧？都發局長簡瑟芳回答，是的。

游淑慧說，因此建議文化局身為主管機關，應發函文化部，比照內政部、衛福部設立全國一致的安全規範，才有全國一致的東西做稽查，這些沈浸式體驗到底是什麼？市府根本不知道，不要只負責生，不負責養。

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