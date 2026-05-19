生人迴避！台中龍井520深夜「送肉粽」 行經台灣大道路線曝光

東海商圈張貼「送肉粽」儀式公告。（東海里提供）

台中市龍井區東海里（東海商圈）將於明（20日）晚間9時舉辦「送肉粽」儀式，東海里長林秋蘭說，有協調禮儀社通過東海街163巷口，上車往台灣大道直接就回鹿港，要求儀式不能打擾社區，晚間11點前做完法會就走，警方也已核准路線。

東海里於東海街163巷口、72巷口張貼公告，公告強調「送肉粽」送煞科儀，路線預訂經過163巷口，由於商圈居民眾多，熱心網友阿發貼文吸引超過6百則留言，民眾憂心台灣大道車流量大，周邊有東海大學學生租屋，加上儀式為晚班返家時段，引發交通亂象議論，而內政部國土署今年「街道醫生」計畫，商圈「台灣大道五段三巷」票數近3萬多票為歷史全國最高票，居民憂心儀式動線。

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里長林秋蘭強調，禮儀社只在巷口做法會，晚間9點至11點送煞儀式完，在東海街163巷口上車往台灣大道，車隊直接回鹿港，特別要求不能打擾社區。

轄區烏日警分局說，警方收到民眾路線申請，基於尊重需求已核准此項活動。

「送肉粽」為台灣沿海（特別是彰化、鹿港一帶）特有民間傳統喪葬儀式，又稱「送煞」或「送吊煞」，民間認為，死者「煞氣」導致亡魂徘徊，為化解煞氣、祈求社區平安，家屬會請法師或道士舉辦儀式。

林秋蘭強調，上週在公園裡有發生意外，當事人是彰化鹿港人，因此採取「送肉粽」儀式，希望社區民眾在儀式後恢復正常生活。

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