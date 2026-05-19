北港溪高灘地大改造 1.25億元打造滑草場、寵物公園

北港溪高灘地共融環境改善工程今開工動土。（記者黃淑莉攝）

雲林縣北港河堤外高灘地共融環境改善工程今（19）日開工動土，工程範圍從北港女兒橋延伸到水道頭文化園區，工程內容有優化現有停車空間、新設遊戲場、泵道場、寵物公園、體健設施及景觀廁所，總經費1.25億元，預計2027年8月完工。

北港是雲林縣重要文化與觀光重鎮，朝天宮、武德宮每年吸引上千萬人次造訪，為解決朝天宮周邊停車空間不足問題，並打造多元共融休憩亮點，提供鎮民休憩，也讓香客變遊客、遊客變常客，縣府啟動北港溪水岸環境改造，營造休閒廊帶。

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縣府水利處指出，工程範圍涵蓋北港河堤外高灘地，自女兒橋延伸至水道頭文化園區，分A、B、C三大區域，依據各區位條件與使用需求進行分區設計與建設。

A區緊鄰女兒橋，把過去因應春節及遶境活動需求設置的停車空間，以綠色工法優化，並設置一處堤外往堤頂的越堤道路，強化堤內外交通動線。

B區則是這次工程重點區，包括新設各類遊具及特色滑草場、溜滑梯等遊戲場，還有泵道場、寵物公園、體健設施及景觀廁所，並增設2處越堤道串聯堤內外動線，打造全齡友善的休憩環境。

C區鄰近水道頭文化園區，設置草坪劇場作為多功能活動場域，可做為燈會、風箏節等大型活動場地，因應未來人流新建景觀廁所及改善既有廣場空間，提供民眾更多元活動與休憩選擇。

今天開工動土典禮由縣長張麗善、北港鎮長蕭美文等人共同執鏟。張麗善指出，A區在今年底可以完成，B、C區明年8月完工，屆時可成為北港地區重要休憩亮點，不僅提升居民生活品質，也帶動觀光發展。

北港鎮長蕭美文說，北港朝天宮每年吸引逾千萬人次造訪，除停車問題，如廁問題也是遊客最重視的，這次工程範圍內設置9間公共廁所，完工後可解決停車及如廁問題。

北港溪高灘地共融環境改善工程範圍包括北港女兒橋延伸至水道頭文化園區。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善（左二）、北港鎮長蕭美文（右二）今實際了解北港溪高灘地共融環境改善規劃。（記者黃淑莉攝）

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