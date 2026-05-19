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    首頁 > 生活

    日月潭環湖步道猴群驚人！ 逾30隻過馬路

    2026/05/19 15:45 記者劉濱銓／南投報導
    日月潭公路赫見猴子大軍壓馬路，不僅路面上有，燈桿上更是一整排，前前後後超過30隻。（民眾提供）

    日月潭公路赫見猴子大軍壓馬路，不僅路面上有，燈桿上更是一整排，前前後後超過30隻。（民眾提供）

    日月潭地區生態豐富，過去在環湖步道可見猴群出沒，惟今有民眾開車經過省道台21線環潭公路，竟在頭社路段赫見超過30隻台灣獼猴過馬路，大軍壓境之姿令民眾嚇一大跳，對此，公路局埔里工務段表示，現將觀察該路段是否有猴群常駐棲息，若確認有棲地將增設提醒告示，確保動物與用路人安全。

    民眾表示，過去在環潭步道常見台灣獼猴覓食，另在台21線環潭地區也有見過，但都沒看過像這次如此大群的獼猴，經觀察猴群是分批過馬路，行進時不只路面上有，燈桿上更是一整排，一次大約6、7隻，前前後後就超過30隻，由於猴群過馬路位在4線道，往來車速較快，希望公路單位可設置相關告示，避免路殺也保障用路人。

    埔里工務段指出，台21線環潭公路先前在有動物出沒的路段，都會設置當心動物的提醒告示牌，至於在非屬潭畔路段的頭社地區，則是少見有如此大量的猴群，不排除當地可能有族群棲息在此，現將進一步調查了解，如確有固定的獼猴族群，就會設置告示牌提醒往來用路人。

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