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    首頁 > 生活

    國保繳一輩子65歲過世領不到給付 衛福部：未來擬改「不用申請也能領」

    2026/05/19 15:53 記者侯家瑜／台北報導
    近日有民眾抱怨，家人一輩子按時繳納國民年金，過世後家屬卻因資格不符領不到，引發國保制度爭議。（資料照）

    近日有民眾抱怨，家人一輩子按時繳納國民年金，過世後家屬卻因資格不符領不到，引發國保制度爭議。（資料照）

    近日有民眾抱怨，家人一輩子按時繳納國民年金，過世後家屬卻因資格不符領不到，引發國保制度爭議。衛福部社保司表示，該案例可能因超過65歲、無符合資格遺屬，加上未申請老年年金而無法請領；不過制度確實有檢討空間，未來不排除透過函釋放寬規定，讓符合資格民眾免申請也能領年金。

    不少民眾認為，國民年金被戲稱為「失業稅」，沒收入時仍得持續繳費，但真正需要時卻未必領得到，讓制度公平性再度受到質疑。

    社保司長張鈺旋表示，該案例其實牽涉「喪葬給付」、「遺屬年金」及「老年年金」3種不同給付資格，並非單純「繳了卻完全不能領」。她說明，首先是「喪葬給付」，依現行規定，若被保險人超過65歲後過世，因已不在保險有效期間內，因此無法請領，這與其他社會保險制度相同。至於「遺屬年金」，主要是照顧原本依賴被保險人扶養、經濟較弱勢的家屬，因此設有年齡、工作能力及收入等限制。根據網路貼文內容推測，個案疑似因沒有子女或符合條件的遺屬，因此不符資格。

    最受關注的則是「老年年金」。張鈺旋坦言，目前制度規定，被保險人須在65歲前提出申請，勞保局才會啟動後續撥款程序，包括確認存摺帳戶等資料。該個案疑似因生前未完成申請，導致無法領取老年年金，引發外界質疑制度過於僵化。

    而未來將朝「不待申請」方向研議放寬。張鈺旋表示，只要民眾按時繳納國保保費、年滿65歲，其實就已符合老年年金資格，「申請動作不應成為絕對必要條件。」未來不排除由政府主動篩選符合資格者，自動啟動發放程序，避免民眾因不了解規定而喪失權益。

    她強調，相關調整不需修法，可透過函釋或施行細則修正處理，目前衛福部正進行幕僚作業，待程序完成後將正式對外說明。

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