南投中興新村活化 議員建議打造樂活養生村

中興新村綠樹成蔭，民眾生活步調悠閒，很適合退休族移居。（記者張協昇攝）

中興新村近幾年在國發會進駐管理後，整修宿舍群招租活化，各界關切其未來發展，議員簡千翔、林儒暘今（19日）在議會質詢時，建議縣府與國發會合作，將中興新村打造為樂活養生村，帶動人口成長與繁榮，讓中興新村風華再現。

簡千翔表示，南投縣商業發展不及台中市，工業比不上彰化縣，但南投縣的好山好水，是最大特色。尤其中興新村交通便利，花園城市慢活特質，很適合退休族移居，目前國發會正修繕中興新村宿舍，建議縣府可以向國發會爭取撥用，讓全台各地的退休族移居南投。

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簡千翔強調，如果能將中興新村打造一個大型的樂活養生村，將有千人移入，這些人的採買、消費，對南投和草屯的商機助益很大。

林儒暘則建議縣府媒合有意願到中興新村發展的年輕人，進駐宿舍群發揮創意，營造更大的文創基地，帶動繁榮。

縣長許淑華說，中興新村除了既有年輕人文創基地外，是否能夠讓更多的醫療產業進駐，讓更多的長輩能夠移居南投，其實也是另外一個不同的商機，縣府會請文化局跟國發會洽談，看縣府能擔負什麼樣的工作與扮演什麼角色，縣府都很樂意去做，目標就是希望早日把中興新村活化起來。

中興新村花園城市慢活特質，很適合退休族移居，議員簡千翔議建議打造成樂活養生村。（記者張協昇攝）

南投縣議員簡千翔，建議將中興新村打造成樂活養生村。（記者張協昇攝）

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