中東戰事恐釀保險套漲價、缺貨？ 食藥署：供貨正常

保險套示意圖。（資料照）

知名保險套品牌「杜蕾斯」上游廠商、全球最大保險套供應商「康樂」近期因中東戰事導致成本上漲，外界擔憂保險套因此漲價或缺貨。對此食藥署表示，我國核准的保險套有效許可證有67張，且經詢問國內與進口業者，目前都供貨正常，食藥署也持續關注該產品的供應情形。

中東戰事持續造成多項原料物缺貨，近期國民黨中市議員張瀞分擔憂，全球最大保險套製造商「康樂」已公開表示，保險套供應鏈已經供不應求，許多開發中國家庫存見底，並詢問台中市的庫存是否足夠，對此台中市衛生局回應，3月確實有調漲風聲，但目前已經暫時緩和，且庫存量暫時足夠需求。

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對於我國保險套供應情況，食藥署醫療器材及化粧品組副組長陳映樺說明，衛生套屬醫療器材分類分級管理辦法「L.5300 保險套」品項鑑別範圍，國內目前核准有效許可證共67張。

此外，陳映樺指出，食藥署「西藥醫療器材供應資訊平台」目前並未接獲衛生套相關產品之短缺通報，且經洽國內主要生產業者及進口指標性業者，目前供貨均屬正常，食藥署也將持續關注該產品之供應情形，即時應處。

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