南投市樂活運動館6/11動工 預計2028年完工

南投市樂活運動館將於6月11日動工，預計2028年8月完工，此為完工示意圖。（圖由南投縣政府提供）

南投縣是全國少數沒有國民運動中心的縣市，針對議員簡千翔、林儒暘今（19日）在議會質詢關切南投市樂活運動館興建進度，縣府教育處長王淑玲答詢表示，該樂活運動館將於6月11日動工，預計2028年8月完工，並已完成委外經營招商，將由在全國已有20多處國民運動中心管理經驗的救國團負責經營管理。

王淑玲指出，基地位於南投縣議會舊址、縣府行政大樓斜對面的南投市全民樂活運動館，為地下1層、地上3層建物，設有70個汽車與50多個機車停車位，1樓規劃綜合球場、健身中心、攀岩場，並附設商店；2、3樓則為多功能運動中心，兼顧各年齡層民眾運動需求。

請繼續往下閱讀...

議員林儒暘說，南投首座全民樂活運動館，盼了3年終於要動工，希望未來完工啟用後，能串聯附近縣府宿舍群等，形成一個運動休閒聚落，帶動縣府行政區域一帶的繁榮發展。

縣長許淑華表示，縣府規劃興建的3處國民運動中心，除南投市樂活運動館即將動工興建，草屯鎮國民運動館也預計年底動工。至於埔里鎮國民運動館，雖有議員建議換較大場地，但行政程序得重來，可能又要再耗費3年以上時間，因此決定仍以現行場地規劃，3處國民運動中心均按期程進行，希望盡早提供給縣民良好的運動休閒空間。

南投市樂活運動館基地，位於縣議會舊址。（資料照）

議員林儒暘表示，南投市全民樂活運動館完工後，縣府應打造一個運動休閒聚落，帶動周邊繁榮發展。（記者張協昇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法