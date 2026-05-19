苗縣府青年職涯X名人講座啟動 協助學子拓展職涯競爭力

苗栗縣政府為協助高中職學生探索未來職涯方向，今天辦理青年職涯×名人講座啟動記者會，由副縣長賴香伶（右7）及企業界代表等人共同主持啟動儀式。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府為協助高中職學生探索未來職涯方向，今（19）日辦理「苗準職場 青自出擊」青年職涯×名人講座啟動儀式，31日起將先舉辦3場次名人講座，並透過企業參訪、職涯課程等多元方式，引導青年學子提早接觸職場、認識產業趨勢，拓展多元職涯視野，逐步找到志向。

苗栗縣政府勞工及青年發展處長王浩中說明，今年規劃15場次企業參訪及職涯課程，預計有超過450位青年學生參與，參訪涵蓋觀光服務、製造業、零售通路、農業科技及公共部門等多元領域，透過實地參訪讓青年深入了解產業運作模式、工作內容及職場環境等。

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王浩中表示，5月31日將邀請黃豪平辦理「玩轉人生路：黃豪平的職人進化論」講座，分享跨界職涯與自我成長歷程；6月27日舉辦「璀璨苗栗．擘劃未來」縣長與青年對話論壇，鼓勵青年參與公共事務；7月5日則攜手勞動部勞動力發展署桃竹苗分署賈桃樂學習主題館辦理「一職講」名人講座，邀請謝祖武分享人生與職涯經驗。

今日的記者會由副縣長賴香伶等人主持啟動儀式，邀請產業工會代表、縣內高中職、參與計畫之企業參加，並由賴香伶頒發參與學校及產業感謝狀。

賴香伶指出，青年職場探索計畫是連結學校教育與產業實務的重要橋樑，盼透過專業人士的指引及多元活動，協助青年提早認識職場環境與產業趨勢，建立正確職涯觀念與競爭力。未來苗縣府將持續整合產官學資源，打造更完善的青年支持環境，引領青年學子走上正確的路。

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