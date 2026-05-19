端午將至違規攜帶肉品恐增 基隆關加強查緝

基隆關加強邊境肉品查緝。（基隆關提供）

關務署基隆關表示，世界動物衛生組織（WOAH）今年4月6日正式核可，我國恢復為非洲豬瘟的非疫區，重獲亞洲唯一口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟「三大豬病非疫國」，但中國大陸近期爆發南非型（SATI）口蹄疫疫情，為國人健康及農畜產業安全，海關將持續強化邊境肉品查緝，端午節快到了，提醒國人到國外旅遊切勿攜帶含肉製品返台。

基隆關指出，據往年統計，端午假期為入境旅客違規攜帶含肉製品（包括豬肉糕餅、豬肉條、水餃、火腿等）的高峰，海關持續宣導提升民眾防疫意識，並加強查緝來自中國大陸（含港澳地區）、越南等非洲豬瘟、口蹄疫及豬瘟等疫區的旅客行李，凡查獲來自疫區含肉製品者，均移由農業部動植物防疫檢疫署依動物傳染病防治條例第45條之1規定，處1萬元以上100萬元以下罰鍰，其中旅客最近3年發生非洲豬瘟國家（地區）違規攜帶含肉製品者，據「違反動物傳染病防治條例第34條第2項規定案件裁罰基準」規定，初次違規者處20萬元罰鍰，再犯者處100萬元罰鍰，呼籲民眾留意，以免受罰。

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基隆關呼籲，請全民齊心共同維護台灣為「三大豬病非疫國」榮耀，出國返台不攜帶含肉製品，如有疑義，可向入境紅線檯或出境服務檯海關洽詢為防非洲豬瘟、口蹄疫及豬瘟入侵，請旅客切勿攜帶含肉製品入境，以免受罰

基隆關加強邊境肉品查緝。（基隆關提供）

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