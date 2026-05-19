串聯山海保育 嘉義樹木園本週末舉辦嘉南里山市集

嘉義林業分署集結嘉南地區生態友善農產品辦理嘉南里山市集。（嘉義林業分署提供）

為增進民眾對國土生態綠色網絡及友善生態農產業的認識，農業部林業及自然保育署嘉義分署23日這個週末上午9點到下午3點在名列「諸羅八景」的嘉義樹木園辦「2026嘉南里山市集」，集結嘉南地區致力於生態保育的農友、社區夥伴、NGO及保育單位近50個攤位，透過友善農產品、創意手作、趣味活動，將「里山」實踐的豐碩成果與大眾分享實踐「里山」信念成果。

嘉義分署表示，里山是指人與自然和諧共生的生活方式，2024年所舉辦的里山市集受到廣大民眾的喜愛，相隔兩年再次邀集嘉南地區友善生態的農友、社區與推動保育的夥伴，將兼顧生物多樣性與永續的農產物及生態保育故事帶到市集。

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嘉義分署說，規劃「友善產物」、「職人手作」、「創意餐飲」與「保育宣導」近50個攤位，民眾可與生產者面對面交流買永續農產，也能直接品嚐里山飲食風土滋味、欣賞由自然素材打造文化創意手作品，藉闖關遊戲互動認識嘉南地區生態、國土綠網與生物多樣性。

為鼓勵民眾消費支持友善生態農友，嘉義分署表示，市集推「消費集點抽」活動，現場消費滿新台幣100元可集1點，集滿5點獲抽獎資格1次，有機會帶回價值888元超人氣帝雉布偶。

嘉義分署也邀請「茶山社區發展協會—珈雅瑪飛鄒鼓團」，由阿里山部落返鄉青年以鄒族傳統歌謠結合打擊樂注入市集原民活力；午間由台灣原創流行音樂大獎首獎得主歌手王品渝呈現音樂饗宴，讓民眾走進市集，從不同感官中享受里山的樂趣。

諸羅樹蛙友善棲地標章認證的優質烏殼綠竹筍。（嘉義林業分署提供）

台南市左鎮區公舘社區發展協會「葛鬱金」創新產品。（嘉義林業分署提供）

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