防堵鼠患 綠議員李宇翔促新北公開鼠患熱區資訊

民進黨新北市議員李宇翔（右）呼籲新北市府，最重要是定期公開哪裡老鼠較多，或可能疫情熱區的相關資訊，一定要讓市民周知。（記者黃政嘉攝）

一名住在新北林口區的男子在基隆工作確診漢他病毒，新北市長侯友宜說，新北市目前一切都在掌握中；民進黨新北市議員李宇翔今在市政總質詢中呼籲新北市府，最重要是定期公開哪裡老鼠較多，或可能疫情熱區的相關資訊，一定要讓市民周知；民進黨新北市議員李余典則願提供看板經費購置封閉式滅鼠站，供區公所及第一線人員使用。

李宇翔說，他5月7日就發布影片，示警林口運動公園有許多老鼠出沒，看能否徹底解決，他說，城市一定都有老鼠，但現在情況是白天都不怕人，直接出現在人面前，一旦有破口，不希望市民生活生存在危險之中。

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侯友宜表示，昨天中央CDC（衛福部疾病管制署）確認後，市府就馬上知道，市府不斷在做清消，現已在做第2輪大清消。

李宇翔指出，不只林口，全市的鼠患熱區一定要確認出來，針對市場供員工地下水道做清消，平常就要清消，並建立跨局處應對處理，不要放給環保局長1人做，他強調，最重要是定期公開相關資訊，像是哪裡老鼠比較多，或是可能疫情熱區，一定要讓市民周知。

李余典則說，他已建議市府比照綠鬣蜥防治模式，研議設立兌換獎金機制，提高民眾通報與防治意願。他指出，三重、蘆洲市場與商圈密集，鼠患若未及早處理，恐衍生環境衛生與食安風險，他也表示，願提供看板經費購置封閉式滅鼠站，供區公所及第一線人員使用，希望中央、地方與民間共同合作防治鼠患。

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