從台積電到麥當勞都來了 台南就博會5/23釋逾5千職缺

台南就博會將釋出逾5千職缺，台南市府今日偕同参與單位熱鬧宣傳。（記者洪瑞琴攝）

畢業季將至，求職熱潮升溫！今年第2場「台南好生活 台南呷頭路」大型就業博覽會，將於5月23日上午9時至12時，在南台科技大學登場，邀集台積電、樂比亞等91家廠商參與，釋出5557個工作機會，其中超過6成職缺薪資達3萬5千元以上。

徵才廠商涵蓋科技、製造、餐飲、服務等產業，包括矽品精密工業、緯穎智造、瓜瓜園企業、雲雀國際、和德昌（麥當勞）、全家便利商店等企業，其中最受矚目的，就是導入「AI模擬面試」功能，求職者可透過與AI互動，提前練習面試問答、履歷準備與臨場反應，提升求職技巧。

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南市副市長姜淋煌偕同南台科技大學研發長張春生、南市榮民服務處處長胡思湘等參與單位出席今日宣傳會，姜淋煌表示，南市近年積極招商引資，從誠品生活台南、新光三越台南小北門店，到三井Outlet Park2期等重大投資案陸續推進，目前累計已促成134案完成投資，金額達2421億元，未來持續吸引企業深耕台南，創造更多元工作機會。

勞工局長王鑫基指出，隨著畢業季到來，大批青年即將投入職場，今年就博會除了提供企業現場媒合，也安排「勞動法令諮詢」、「美髮水噹噹」及「CPAS職業適性診斷」等服務。

為鼓勵民眾參與，就博會祭出多項好康，前100名到場民眾可獲得「打氣禮」機能氣泡飲；求職者只要投遞3家履歷，就有機會抽中行動電源、快煮鍋及空氣循環扇等獎品，現場還有限量發送手機支架、便當提袋與不鏽鋼餐具等實用小物。

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