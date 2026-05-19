竹縣16處公有停車場充電站將啟用 18槍快充每度收費14元

新竹縣政府下週將啟用16處公有停處場、83槍電動自小客車的充電樁。（竹縣府提供）

新竹縣政府交通處花6500多萬在全縣27處公有停車場，建置200槍電動汽車的充電樁，首波在竹北嘉豐2街路外停車場等16處，驗收通過且完成送電83槍，下週一（25日）就將啟用。當中有18槍是快充，每度收費14元，65槍慢充則收費8元，都可以多元支付。

縣府交通處長姜禮仙說，縣府從2024年起在縣內13鄉鎮市27個公有停車場內，佈建自小客的電車充電站，總計要蓋200槍，其中快充34槍、慢充166槍，中央核定經費共6500多萬。

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如今首波已驗收通過且送電可用的有16處、83槍，分別在：竹北嘉豐2街和勝利11路的路外停車場、高鐵特區的停3、停4、停6、停9停車場內；竹東二重公5停車場、芎林的停2和停4、關西第1停車場、新埔廣停3、湖口王爺壟停4、新豐廣停4、北埔鄧南光停車場、橫山內灣老街公有停車場、以及五峰清泉第1停車場。

他說，這16場都配有防火毯、滅火器，充電樁則有過電壓、電流、短路、漏電或過載等的保護措施，設有緊急斷電開關。

而為了有效管理充電格位，啟用後，他們會依停車場法、電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法、以及縣府公告有關縣內公有停車場電動汽車充電專用車位的使用規定，限制沒有使用充電設備充電的車輛禁停在電車充電專用車位上，並對快充限時30分鐘，違者將面臨被罰。

新竹縣公有停車場電動車充車格旁都配置有防火毯和滅火器。（竹縣府提供）

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