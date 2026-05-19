旅遊台南加碼住宿集點 130家業者優惠大放送

旅遊台南住宿點數活動130家相關旅宿業者共襄盛舉。（台南市政府提供）

「旅遊台南．住宿點數」活動啟動後，回饋點數幾乎被秒殺，充分展現台南旅遊的強勁魅力，為回應民眾的熱情參與，台南市政府觀光旅遊局決定加碼，每週發放，總計逾30萬點，計130家旅宿業者放送優惠。

觀旅局說明，加碼共6波，發放時間為加碼日凌晨00：00，分別於5月20日加發52000點；5月27日及6月3、10、17、24日各加發5萬點。民眾至「旅遊台南-住宿點數」活動LINE官方帳號（@tainantravels）註冊領取點數，發送完畢為止。

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點數折抵活動期間台南超過130家旅宿業及露營業者共襄盛舉，從歷史文化薈萃的中西區、安平區，到自然生態豐富的北門、龍崎、玉井等區，旅宿類型多元。持有點數的民眾，6月30日前平日入住可抵用點數行政區之合作旅宿住宿享優惠。

另，即日起至6月30日期間，德元埤、葫蘆埤及虎頭埤三大埤塘園區同步推出「花漾埤塘」手機攝影比賽，總獎金2萬元，民眾可點選「旅遊台南-住宿點數」活動LINE官方帳號「花漾埤塘 攝影比賽」上傳手機照片投稿，更多有關點數合作店家名單、點數發放及折抵進度儀表板、攝影比賽等活動相關資訊，請至「旅遊台南 住宿點數」活動官網查詢。

觀旅局長林國華指出，住宿方面除點數折抵住宿費活動外，還有多項優惠方案，包括5至6月的「平日住一晚、送一晚」優惠，5月至10月期間的「平日連住3晚，第3晚免費」方案，都有多家旅宿共同參與，提供旅客更多元、超值的住宿選擇。

凡於5至10月入住台南合法旅宿，並登錄500元以上發票或收據，每滿500元即可獲1組抽獎序號；若於平日住宿可再額外獲1組序號；5至6月入住再加碼送1組序號，大幅提升中獎機率，可前往「住宿台南 好康三重送」網站「會員專區」登錄。

旅遊台南住宿點數活動130家相關旅宿業者共襄盛舉。（台南市政府提供）

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