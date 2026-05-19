民團調查民眾偏好直鐵大勝北宜高鐵 鐵道局回應了

交通部推行北宜高鐵（高鐵延伸宜蘭）案。（記者黃宜靜攝）

交通部推行北宜高鐵（高鐵延伸宜蘭），但民間出現反對聲音，且民團調查顯示，在換車轉乘、宜蘭長期發展及建設與營運成本議題，民眾較偏好直鐵。對此，交通部鐵道局表示，高鐵延伸宜蘭計畫推動期間，相關支持、關心及提出建議的聲音均持續存在，尊重各界透過不同方式表達意見，也感謝社會持續關心重大公共建設議題。

公民幫推、台鐵產業工會、宜蘭縣野鳥協會、守護宜蘭工作坊及高鐵延伸宜蘭監督聯盟等公民團體，今天（19日）舉行「高鐵延伸宜蘭案 民意調查揭露」記者會，公布委託「典通股份有限公司」執行的全國電話調查，以及公民幫推實地在礁溪鄉、宜蘭市、羅東鎮3大轉運站蒐集的問卷結果。

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調查結果顯示，在「行車時間／班次／票價」，宜蘭縣「往返雙北」短途旅次偏好北宜台鐵、「往返桃園以南」長途旅次則偏好北宜高鐵，花蓮台東與北北基桃民眾偏好北宜台鐵，新竹以南民眾偏好北宜高鐵，宜蘭交通場站旅客則偏好北宜台鐵。然一旦納入「換車轉乘」、「宜蘭長期發展」、「建設與營運成本」議題後，電訪四大區域民眾與交通場站旅客民眾明顯偏好北宜台鐵。

公民幫推理事長黃建興在記者會中說明，政府的重大公共建設一定要納入公民參與，以避免決策錯誤。然在高鐵延伸宜蘭案上，交通部鐵道局卻無視環評委員再三要求加強地方溝通。同時，高鐵延伸宜蘭監督聯盟發言人劉仲書質疑，政府指的「8成支持度」問的是沿線居民「支不支持高鐵」，但關鍵在於那份調查4成受訪者是第1次聽到宜蘭高鐵計畫，政府什麼背景資訊都沒說，就直接問支不支持。

對此，鐵道局指出，計畫於第2階段環評期間，曾委託專業機構辦理具科學抽樣基礎的社會心理調查，採面對面訪談方式，於完整說明計畫內容及相關資訊後進行意見蒐集，於95%信心水準下，79.6%受訪民眾支持計畫推動，反映多數民眾期待透過高鐵建設提升東部交通便利性及促進區域均衡發展。

另就民意表達方面，公民團體曾於「公共政策網路參與平台」提出「政府須檢討高鐵政策－橫空出世的北宜高鐵，對大家好嗎？」提案，最終附議人數155人，未達5000人之成案門檻。鐵道局說明，計畫推動期間也持續接獲地方民眾支持意見及相關連署，顯示社會對本案雖有討論，但整體而言，仍具相當民意支持基礎。

鐵道局表示，重大公共建設涉及交通、環境、地方發展及國土規劃等多重面向，不同意見均屬公共政策討論過程的一部分，政府均以公開態度及多元溝通機制，接受社會各界檢視。對於特定公民團體長期關切該計畫重複性議題，已透過環評會議、相關說明會、資訊專區及多元溝通管道，多次進行說明與回應。

鐵道局強調，高鐵延伸宜蘭攸關東部交通運輸韌性及國土均衡發展，仍會依既定程序，秉持專業、公開與審慎原則推動，以完整資訊及科學評估作為政策基礎，持續與各界溝通，共同尋求交通建設、地方發展及環境永續的平衡發展。

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