守護聖稜線！雪霸山屋PAC全數合格 甫完檢就成功救命

守護聖稜線！雪霸山屋PAC全數合格 甫完檢即成功救命。（雪管處提供）

踏上高山，每位山友背後都有默默守護的生命防線。雪霸國家公園管理處（下稱雪管處）表示，台灣野外地區緊急救護協會於今年4月13日至17日，完成聖稜線沿線九九山莊、素密達山屋等6處PAC（攜帶型加壓袋）的年度巡檢，確認功能全數正常。

未料巡檢完不到兩週，4月29日便有一名45歲男性山友於素密達山屋附近突發嚴重高山症。當時因惡劣天候導致直升機受阻長達兩天無法救援，所幸現場隊伍立即使用剛完檢的PAC穩定患者生命徵象，成功撐過關鍵待援時間，最終由直升機順利吊掛下山。

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雪管處指出，PAC免用電力，利用腳踏幫浦加壓，能模擬下降1500至2000公尺的氣壓環境以提供充足氧氣，是嚴防高山症的「待援時間延長線」。目前雪霸園區內共有11處山屋配置這項數十公斤的設備，全靠志工手工背負通過崩壁陡坡運送上山。

雪管處強調，過往巡查曾發現少數山友將放置PAC的儲存桶誤當成垃圾桶或廚餘桶，此舉恐導致設備損壞。雪管處提醒，PAC為救命公物，蓄意破壞者將依法裁罰；同時呼籲山友牢記「3D（持續下降）」的黃金準則，身體不適應勇敢下撤，安全回家才是登山的終點。

守護聖稜線！雪霸山屋PAC全數合格 甫完檢即成功救命。（雪管處提供）

守護聖稜線！雪霸山屋PAC全數合格 甫完檢即成功救命。（雪管處提供）

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