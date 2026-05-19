為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    守護聖稜線！雪霸山屋PAC全數合格 甫完檢就成功救命

    2026/05/19 14:25 記者蔡政珉／苗栗報導
    守護聖稜線！雪霸山屋PAC全數合格 甫完檢即成功救命。（雪管處提供）

    守護聖稜線！雪霸山屋PAC全數合格 甫完檢即成功救命。（雪管處提供）

    踏上高山，每位山友背後都有默默守護的生命防線。雪霸國家公園管理處（下稱雪管處）表示，台灣野外地區緊急救護協會於今年4月13日至17日，完成聖稜線沿線九九山莊、素密達山屋等6處PAC（攜帶型加壓袋）的年度巡檢，確認功能全數正常。

    未料巡檢完不到兩週，4月29日便有一名45歲男性山友於素密達山屋附近突發嚴重高山症。當時因惡劣天候導致直升機受阻長達兩天無法救援，所幸現場隊伍立即使用剛完檢的PAC穩定患者生命徵象，成功撐過關鍵待援時間，最終由直升機順利吊掛下山。

    雪管處指出，PAC免用電力，利用腳踏幫浦加壓，能模擬下降1500至2000公尺的氣壓環境以提供充足氧氣，是嚴防高山症的「待援時間延長線」。目前雪霸園區內共有11處山屋配置這項數十公斤的設備，全靠志工手工背負通過崩壁陡坡運送上山。

    雪管處強調，過往巡查曾發現少數山友將放置PAC的儲存桶誤當成垃圾桶或廚餘桶，此舉恐導致設備損壞。雪管處提醒，PAC為救命公物，蓄意破壞者將依法裁罰；同時呼籲山友牢記「3D（持續下降）」的黃金準則，身體不適應勇敢下撤，安全回家才是登山的終點。

    守護聖稜線！雪霸山屋PAC全數合格 甫完檢即成功救命。（雪管處提供）

    守護聖稜線！雪霸山屋PAC全數合格 甫完檢即成功救命。（雪管處提供）

    守護聖稜線！雪霸山屋PAC全數合格 甫完檢即成功救命。（雪管處提供）

    守護聖稜線！雪霸山屋PAC全數合格 甫完檢即成功救命。（雪管處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播