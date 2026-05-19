守護海洋25年！台電通霄放流30萬尾魚苗 攜手學童傳承永續。（台電提供）

為維護電廠周圍海域、復育海洋漁業資源，台電今（19）日於苗栗縣通霄漁港舉辦「魚苗放流及教育宣導」主場活動。由台電環保處處長吳政宏主持，攜手苗栗縣政府、海漁基金會、通苑區漁會、地方民代及通霄、苑裡兩所國小的師生，共同將真鯛、平鯛等約30萬尾小魚苗放流入海，以實際行動為生態保育盡一份心力。

台電表示，為回饋地方並保護生態，自2002年起持續與漁業署合作，25年來已累計放流高達3400萬尾魚苗。今年全臺共規劃六場放流活動，除通霄漁港外，後續將於林口、大潭、台中、大林電廠及彰化離岸風場附近海域辦理，預計今年總計放流約75萬尾魚苗，盼能有效改善魚場環境。

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此外，為讓永續意識向下扎根，台電更安排專業講師進入校園推廣海洋保育觀念，引領學童從課堂走向海港。台電強調，未來將持續參與沿海漁業資源復育，善盡企業社會責任，攜手地方能量共創海洋永續。

守護海洋25年！台電通霄放流30萬尾魚苗 攜手學童傳承永續。（台電提供）

守護海洋25年！台電通霄放流30萬尾魚苗 攜手學童傳承永續。（台電提供）

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