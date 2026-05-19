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    首頁 > 生活

    擎天崗「野戰」爆紅恐造成生態隱憂！高中生籲：把安靜還給野生動物

    2026/05/19 14:47 即時新聞／綜合報導
    高中生憂心指出，「擎天崗不只是大家平日裡踏青、看夜景的地方，它更是陽明山國家公園的核心區域。」（資料照）

    高中生憂心指出，「擎天崗不只是大家平日裡踏青、看夜景的地方，它更是陽明山國家公園的核心區域。」（資料照）

    陽明山擎天崗日前因一對男女在涼亭「野戰」遭即時影像鏡頭拍下而瞬間爆紅，連日來吸引大批網友深夜揪團上山朝聖，不僅有人扮恐龍、打戰鬥陀螺，甚至還有人載運設備現場組裝電腦，絡繹不絕的人潮被戲稱是「拯救國旅」。對此，陽明山國家公園管理處昨（18）日已出手將涉事桌椅搬走，並調高即時影像鏡頭君的拍攝角度。然而，這股獵奇熱潮也引發了生態隱憂，有高中生與知名配音員便在社群平台上公開呼籲：「生態需要長期守護，請把安靜與乾淨還給野生動物。」

    一名高中生在社群平台「Threads」發文指出，原本以為熱潮過去就沒事，但接連幾天深夜仍有大量人潮前往現場朝聖。他憂心表示：「擎天崗不只是大家平日裡踏青、看夜景的地方，它更是陽明山國家公園的核心區域。」

    該名高中生認為，大半夜在山裡吵鬧、跳舞、唱歌或使用大量燈光，對人類來說可能是一時的熱鬧與好玩，但對棲息在當地的野生動物而言，突如其來的噪音和光害卻是一場巨大的驚嚇。他強調，發文的目的不是想責怪任何人，理解大家想湊熱鬧的心情，但希望大家在好玩之餘也能多一份對大自然的體貼，「在前往擎天崗的同時，能帶著這份對環境的意識，獵奇的熱度總會過去，但生態需要長期的守護。」

    這番言論也引來知名配音員「星期天」留言力挺。星期天透露，此前為了觀察動物曾去過幾次擎天崗大草原，親眼看過水牛4、5隻排成一列，依循著月光從棲息處走出來，在伸手不見五指的夜裡散步到水池邊喝水，夏天炎熱時甚至會一起泡在池子裡納涼，距離遊客走道其實不到15公尺，離人類非常近。

    「星期天」指出，雖然水牛可能多少習慣了夜間有民眾走動或使用手電筒照路，但去過擎天崗看星星的人都知道，該處夜晚原本非常昏暗。他也特別提醒，民眾在跟風這波熱潮的同時，如果能主動降低光源、放低音量，就能同時照顧到陽明山國家公園裡的水牛與野生動物，如此一來，這場朝聖行動才會更有意義。

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