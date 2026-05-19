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    首頁 > 生活

    何孟樺批北市鼠患防治不彰！ 產發局：廚餘未加蓋將開罰

    2026/05/19 14:18 記者孫唯容／台北報導
    民進黨議員何孟樺直言，市府針對市場相關的鼠疫防治召開會6次府級會議，但她依然接獲陳情垃圾、廚餘隨處可見，質疑宣導力度不彰。（記者孫唯容攝）

    民進黨議員何孟樺直言，市府針對市場相關的鼠疫防治召開會6次府級會議，但她依然接獲陳情垃圾、廚餘隨處可見，質疑宣導力度不彰。（記者孫唯容攝）

    台北市產業發展局、市場管理處今（19）日前往議會財政建設委員會，針對鼠患防治等議題進行進行專案報告。民進黨議員何孟樺直言，市府針對市場相關的鼠疫防治召開會6次府級會議，但她依然接獲陳情垃圾、廚餘隨處可見，質疑宣導力度不彰。對此，產業發展局長陳俊安回應，針對市場攤商、餐飲業者將進行2個月宣導期，未來業者若未將廚餘桶加蓋、廚餘打包放置在店門口等，將直接依照廢棄物清理法開罰，連罰3次就會移請衛生局列為有食安疑慮的廠商。

    何孟樺指出，公有市場外都有外攤，但是外攤未必是攤販集中場，請問外灘部分該如何處理，因為老鼠都是跑來跑去的，只清公有市場內部，外面沒有處理，這樣鼠患防治有做好嗎？市場處長黃宏光回應，他們主要是做市場內部與周邊，外圍攤販集中場依然是搭配環保局的作業，全府一起防治。

    何孟樺也直批，公有市場內部清消時，會通知環保局一起做，還是各做各的？假設你們與環保局沒有同時進行，老鼠就會往外跑，等同是把老鼠趕出市場而已。

    產業發展局局長陳俊安回應，市長蔣萬安已指示各局處，未來在進行相關清消作業，希望各局處都可以多做一些，局處間針對同個區域、不同場域，可以做出聯合的清消，避免遇到老鼠在內部清消後，通通跑到外部的狀況，接下來針對市場的清消，會與環保局一起確認是否可以同步在外側清消。

    何孟樺表示，專案報告內市場處列出，針對防治鼠患召開多次府級會議，針對商家進行輔導，要求要垃圾不落地、垃圾桶加蓋等，但是她還是不斷收到陳情指出垃圾隨處可見，目前加強宣導的方式為何？

    陳俊安指出，針對夜市、攤集場市場已進行為期2週的宣導，攤商在打烊之後最好自行將廚餘清理，若是要等待清運公司，必須要將廚餘桶加蓋密封起來，商業處已在上週發函給台北市的餐飲業者，要求進行廚餘桶加蓋密封。

    陳俊安說明，目前是進行約2個月的宣導期，未來針對小吃攤、餐飲業，沒有在廚餘桶加蓋的業者，或者是將廚餘直接用垃圾袋打包放置在門口的業者，會依照廢棄物清理法開罰，一次就是1200到3000元的罰單，連續開罰3次後，就會移請衛生局列為有食安疑慮的廠商，並進行公告。

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