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    首頁 > 生活

    竹市建功高中新校長出爐 竹中學務主任呂順結接任

    2026/05/19 13:44 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市建功高中校長林國松將於7月退休，新任校長已完成遴選，將由新竹高中學務主任呂順結接任。（新竹市府提供）

    新竹市建功高中校長林國松將於7月退休，新任校長已完成遴選，將由新竹高中學務主任呂順結接任。（新竹市府提供）

    新竹市立建功高中校長林國松預計今年7月底退休，市府教育處也進行新任校長遴選作業，新任校長將由新竹高中學務主任呂順結接任，會從115學年度（今年8月1日）起任職，未來將承接建功高中校務，持續精進教學品質與校園發展。

    林國松擔任建功高中校長，建立「尊重、創新、宏觀」的校園文化，深受師生與家長肯定，而建功高中是竹市市立完全高中，設有國中部與高中部，這幾年因辦學成績佳，出現國中部需總量管制及高中部需增班情形，市府教育處也推動建功高中從116學年度起，高一新生班級由原10班擴增到14班，116至118學年度3年內合計新增12班，使竹市普通高中整體招生量能提升約40%。 另建功高中新校區擴校分治計畫被列為教育建設旗艦工程，總預算逾17億元，今年已啟動校園整體規劃及第一棟校舍設計監造作業，將透過短期增班與中長期擴校並行，回應高中就學量能不足問題。

    即將接任校長的呂順結提到，未來會秉持「以學生為中心」的教育理念，營造溫暖、創新且具前瞻性的學習環境，培育兼具人文素養、科技能力與國際視野的新世代人才。

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