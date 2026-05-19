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    首頁 > 生活

    市府解散大夫第自辦市地重劃會 盧秀燕：會維護土地所有人權益

    2026/05/19 13:33 記者蘇金鳳／台中報導
    中市府因大夫第自辦市地重劃區遲未有實質重劃進度，因此解散。（市府提供）

    中市府因大夫第自辦市地重劃區遲未有實質重劃進度，因此解散。（市府提供）

    台中市政府針對台中市神岡區「大夫第自辦市地重劃區」 自2012年10月核准辦理市地重劃迄今已逾13 年，且自2018年5月1日停工後，迄今未有實質重劃進度，於15日宣布解散該重劃區重劃會，市議員徐瑄灃今天在市議會要求市府後續要維護地主權益，市長盧秀燕則表示，重劃會整個過程沒有達到重劃的目的及程序，因此解散，會維護土地所有權人權益。

    地政局表示，神岡區大夫第自辦市地重劃區自2018 年5月1日起，暫緩施工迄今已逾8年，重劃會始終無法與不同意參加重劃的土地所有權人取得共識，亦未能提出雙方可接受的具體解決方案。期間市府多次督導並要求重劃會積極協調處理，惟迄今仍未見實質進展，因此解散。

    地政局長曾國鈞表示，該重劃會工程只做了7%，停工8年，因此解散，會進行公告，會通知每一位土地所有權人，讓他們知道該重劃區已解散。

    市長盧秀燕表示，政府極少解散地方重劃會，會如此做是因為要伸張土地正義，因為重劃會在整個過程沒有達到重劃的目的及程序，若不解散，地主的土地被圈住，一待就是8年，影響土地所有權人權益，因違法違規，不符土地正義，因此解散重劃會，展現市府決心。

    至於後續步驟，盧秀燕表示，公務人員依法辦事因此敢解散，後續會依法依程序就會完成。

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