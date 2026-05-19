澎湖海事汽車科辦志工檢修 學生實作累積經驗

東南科技大學與澎水汽車科，首度舉行汽車健檢活動。（澎水提供）

國立澎湖高級海事水產職業學校今（19）日由汽車科與東南科技大學，共同辦理「輪轉幸福 志工服務隊」汽車檢修服務活動，為校內師長提供汽車基本檢查與保養服務，透過實際操作讓學生將課堂所學化為實務經驗，也展現技職教育重視專業技能與服務精神的教育成果。

此次是澎湖海事汽車科首次辦理汽車志工檢修服務，由東南科技大學機械工程系院長吳坤齡、副主任林俊男及講師張騰躍帶領4位大學生跨海參與，澎水則由汽車科洪慶華主任帶領5位學生共同投入服務工作。現場由師生共同分工進行車輛檢查，從輪胎、煞車、燈光、引擎動力到空調系統等項目，逐步完成車況檢測與基本保養服務。

請繼續往下閱讀...

巡迴檢查項目涵蓋胎壓與胎紋深度檢查、輪圈螺帽鎖固、煞車系統與燈光檢測，以及機油、變速箱油、水箱水、雨刷水與空調系統等多項汽車保養內容，讓受檢車輛能獲得完整且專業的基礎檢修服務。校長顏嘉禾到場關心活動辦理情形，除感謝東南科技大學提供專業支援與交流機會外，也鼓勵參與服務的同學持續精進專業技術。

顏嘉禾表示，雖然這次是第一次辦理，服務對象仍以校內師長為主，但希望透過此次經驗累積，未來能逐步擴大服務規模，讓更多澎湖民眾感受到澎水汽車科學生在校所培養的專業能力與服務熱忱。澎水透過與大學端合作辦理志工服務，不僅能提升學生實務經驗，更能培養責任感、團隊合作與服務社會的精神，讓學生在專業技能之外，也能建立回饋地方的價值觀。

東南科大與澎水合作，為汽車健檢。（澎水提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法