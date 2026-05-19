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    首頁 > 生活

    建構新北AI科技廊帶 李四川：一定興建蘆社大橋

    2026/05/19 13:21 記者賴筱桐／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川（中）到三重參加基層座談會，與現場人員大合影。（記者賴筱桐攝）

    國民黨新北市長參選人李四川（中）到三重參加基層座談會，與現場人員大合影。（記者賴筱桐攝）

    國民黨新北市長參選人李四川今（19）日赴三重區出席鄉親及基層幹部座談會，支持者熱情高喊「凍蒜」。李四川表示，參選市長是為了帶動新北市繼續向上發展，一定會興建蘆社大橋，強化交通量能、改善塞車現象，並串聯北投士林科技園區，打造AI科技廊帶，同時與台北市密切合作，共同推動軌道建設，讓雙北共治共榮。

    針對三重、蘆洲地區發展，李四川指出，輝達進駐北投士林科技園區，將帶動雙北相關產業發展，也促進新北市民的就業機會，因此雙北的交通串聯至關重要，他過去在台北市副市長任內，就有規劃連結蘆洲與社子島的跨河大橋，未來當選新北市長，雙北一定會攜手全力促成蘆社大橋，配合五股泰山輕軌、台64線等交通路網，串聯三重、蘆洲、板橋、土城與新店，打造產值巨大的AI產業廊帶。

    新北市長侯友宜今日在市議會答詢表示，「蘆社大橋未來一定會蓋」。李四川也承諾，一定會無縫接軌、用最務實的行動力全力推動，讓這項雙北的重大交通建設加速完成，實實在在造福基層鄉親。

    李四川強調，未來若當選新北市長，雙北一定能真正實施雙北共治，讓淡水河「兩岸」共榮，無論是交通、文化、觀光、環保等面向，都會與台北市緊密合作，讓雙北從1日生活圈，進步到更便利的30分鐘生活圈。

    國民黨新北市長參選人李四川（中）今（19）日出席三重區鄉親及基層幹部座談會。（記者賴筱桐攝）

    國民黨新北市長參選人李四川（中）今（19）日出席三重區鄉親及基層幹部座談會。（記者賴筱桐攝）

    國民黨新北市長參選人李四川出席三重區基層座談會，與市議員王威元（左二）、市議員黃桂蘭（右）及市議員參選人蔡政呈（右二）高呼「凍蒜」。（記者賴筱桐攝）

    國民黨新北市長參選人李四川出席三重區基層座談會，與市議員王威元（左二）、市議員黃桂蘭（右）及市議員參選人蔡政呈（右二）高呼「凍蒜」。（記者賴筱桐攝）

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