澎湖區漁會走入校園 透過花枝丸DIY教導小朋友認識頭足類

澎湖區漁會前進校園，以花枝丸DIY體驗認識頭足類。（澎湖區漁會提供）

澎湖區漁會推廣海洋教育與食魚文化，前往馬公文澳國小辦理「認識頭足類-重新飪識你作業組」課程活動，透過海洋知識介紹與創意料理實作，帶領學童深入認識澎湖在地漁業文化與海洋資源，讓孩子們在寓教於樂中學習海洋永續的重要性。

此次課程以「頭足類」為主題，內容涵蓋花枝、章魚、烏賊、小管及軟絲等常見海洋生物，介紹其外型特徵、生態習性及與澎湖漁業發展的關聯，讓學童了解頭足類在地方漁業與飲食文化中的重要角色，進一步提升對海洋生態與在地漁產的認識。

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課程中最受孩子期待的「創意花枝丸DIY」活動，由學童親手將花枝漿塑形成各式造型，並搭配澎湖在地養殖紫菜進行裝飾，不僅增添趣味性，也讓孩子從實作中體驗食材應用與在地海味特色。現場氣氛熱絡，孩子們發揮豐富創意，完成一顆顆獨具特色的花枝丸作品，同時也讓小朋友深化頭足類生物分辨。

澎湖區漁會總幹事顏德福表示，推動海洋教育與漁業文化傳承是漁會長期努力的重要方向，希望透過走入校園辦理多元課程，讓孩子更貼近海洋、認識在地漁業文化，並將海洋永續觀念向下扎根，藉由結合海洋知識、文化認識與料理實作，讓學童從小建立正確的海洋保育意識。未來也將持續結合食魚教育、海洋文化與環境永續理念，培育下一代成為守護海洋的重要力量。

花枝丸透過小朋友親手製作，呈現樸實可愛造型。（澎湖區漁會提供）

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