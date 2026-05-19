基隆爆漢他病毒案例 市議員批防疫慢半拍

基隆有名漢他病例，環保局加強清溝、清桶和消毒。（記者盧賢秀攝）

基隆市傳出1名男性工作時疑被老鼠咬傷後感染漢他病毒，基隆市環保局已加強廟口及愛四路夜市周邊的道路水溝清消，降低老鼠的食物來源。不過市議員曾怡芳與吳驊珈指出，上週市議會開議時就已提醒市府要加強防疫，市府清水溝之外，其他如市場、夜市等周邊不見加強防疫或宣傳工作，防疫慢半拍。

基隆市環保局長馬仲豪今天指出，今年3月開始就已經加強主要幹道水溝的清潔工作，降低老鼠的食物來源，清理總清長度已經超過了500公里，清出了將近600噸的這個廢棄物，並與衛生局、區公所、產發處等相關單位呢共同合作，執行相關的環境清潔以及鼠類的防治作業。

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環保局清潔隊員今天也到夜市附近的仁二、愛三路進行清溝、清垃圾桶、消毒和投藥，在暗巷中還發現有老鼠流竄。

衛生局長張賢政表示，漢他病毒不會人傳人，被老鼠咬傷或者是接觸老鼠的排泄物是主要的感染源，提醒民眾不要徒手去抓老鼠，需要工具或專業的協助。如果有老鼠爬過的排泄物，民眾可以用1比9的漂白水，靜置5分鐘之後再做環境的清消。

今年4月底、5月初通知基隆廟口管委會，加強預防老鼠和排泄物的清消衛教宣導；也發文醫院要提高警覺。

曾怡芳表示，基隆鄰近的雙北市都有漢他病毒的案例，服務處接獲很多民眾關心防疫的問題，基隆為美食之都，觀光夜市、傳統市場與港區周邊，她在5月12日市議會開議時就要求市府提前部署、主動預防，但除了環保局清水溝之外，其他市場、夜市周邊等食物來源較多的處所，也沒有提出具體防範措施與宣導，防疫動作慢半拍。

吳驊珈表示，她在議會開議時就指出，雙北鼠患延燒，已準備鼠類偵防師等策略驅鼠，擔心鼠類遷徙到基隆，建議基隆市政府應儘早做好漢他病毒防範工作。質詢才過1週，基隆就爆出漢他案例，市府在防範鼠患應更確實，除了水溝消毒以外，市場周邊及山上、產業道路等容易被倒廢棄物之處應加強清消，並加強宣傳防疫措施。

基隆環保局人員消溝時在巷弄發現有老鼠流竄。（記者盧賢秀攝）

基隆有名漢他病例，環保局加強清溝、清桶和消毒。（記者盧賢秀攝）

基隆有名漢他病例，環保局加強清溝、清桶和消毒。（記者盧賢秀攝）

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