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    首頁 > 生活

    台中潭子出現「床的世界」3000廢床墊如長城 環保局：11月前去化

    2026/05/19 13:17 記者蘇孟娟／台中報導
    潭子出現廢棄床墊堆如「長城」，「床的世界」被憂恐成鼠窩藏風險。（賴朝國提供）

    潭子出現廢棄床墊堆如「長城」，「床的世界」被憂恐成鼠窩藏風險。（賴朝國提供）

    台中市有垃圾山、垃圾太空包，現在又出現「床的世界」。議員賴朝國昨（19日）爆潭子路邊竟出現一條「床墊長城」，估逾3000張廢床墊被堆置路邊，憂成鼠窩成環境防疫未爆彈；台中市環保局指出，除進行人工拆解外，另調度送往其他指定暫置場進行後續破碎處理，預計今年11月前處理完成；過渡期間會加強消毒及灑水降溫。

    賴朝國昨在議會質詢潭子竟出現「床墊長城」，現場堆置逾3000張廢床墊，延道路堆置綿延愈來愈長，讓附近居民觸目驚心，憂北部傳鼠患及漢他病毒，潭子「床的世界」恐成老鼠天堂。

    環保局指出，現場約有3千多床的廢棄床墊，平時均有針對堆置區進行消毒，且暫存現地是清潔隊範圍內的暫置區，道路僅限清潔隊車輛進出，採單進單出管理，未開放外車進入。

    環保局指出，針對現場堆置的廢床墊，除清潔隊透過人力拆解外，另將移到暫置場進行破碎，環保局目前同步籌辦新增勞務委外機械破碎採購案，持續強化廢彈簧床墊去化量能，預計在今年11月前完成相關去化；過渡期間會加強消毒，另夏季到來也會配合澆水降溫，確保環境整潔及安全。

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