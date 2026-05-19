台中市651路公車5/25日起調整路線 海線進市區可省20至30分鐘

651路公車5月25日起調整路線並新增副線，以提升運輸效率。（市府提供）

方便海線民眾往返台中市區，台中市政府交通局調整651路公車路線與營運模式，自5月25日起開始調整，除將全線延伸至大甲順天國中外，並新增「651副線」直達市區，透過行駛國道3號大甲交流道，大幅縮短行車時間，預估可節省約20至30分鐘。

交通局表示，此次與中台灣客運共同盤點海線地區公車路網，針對大甲、大安及外埔區整體運輸需求進行檢討與優化，經分析651路歷年載客數據及乘車行為，發現部分繞駛外埔區路段班次運量偏低，且多數通勤族有直達市區的需求，因此導入「副線」營運模式，將部分班次改為快速直達路線，以提升整體運輸效率。

請繼續往下閱讀...

交通局長葉昭甫指出，651路原本全數班次行經外埔區及后神路，為精進客運業者的營運績效，經由票證資料分析及地方意見蒐集，決定自5月25日起，651路原有路線仍持續服務外埔區及沿線居民，提供在地服務需求，新增副線讓民眾可依旅次需求彈性搭乘，平日及假日各有12班次調整為「651副線」，行經「大甲東新城」站後即銜接國道3號大甲交流道直達台中市區，通勤與通學族群能更快速就學就業。

交通局表示，此次路線調整，同步將大甲端終點由大甲區公所延伸至順天國中。

此外，在駕駛員工作環境方面，交通局亦同步優化調度條件，順天國中周邊鄰近公廁及休憩設施，可提供駕駛員適當的休息與盥洗環境，有助降低長時間駕駛的疲勞負擔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法