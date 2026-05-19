端午連假疏運高鐵加開92班次列車 5/21零時開賣

端午佳節即將到來，台灣高鐵公司為服務旅客返鄉及出遊需求，自6月18日至6月22日規劃端午節假期疏運，期間加開92班次列車，總計5天提供915班次的旅運服務，旅客可自週四（21日）凌晨零時起開賣。（記者黃宜靜攝）

端午佳節即將到來，台灣高鐵公司為服務旅客返鄉及出遊需求，自6月18日至6月22日規劃端午節假期疏運，期間加開92班次列車（南下41班、北上51班），總計5天提供915班次的旅運服務，旅客可自週四（21日）凌晨零時起開賣。

高鐵公司表示，可透過網路訂票系統、高鐵合作便利商店及「T-EX行動購票」App，或於各車站售票窗口及自動售票機，一次預購端午假期所需車票，並請於搭車前提早完成取票，以節省寶貴時間。

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高鐵公司指出，為因應端午節假期旅運需求，疏運期間提供5班延後收班車次，均於晚間12時以後抵達端點站，且配置2節自由座車廂（11-12節），歡迎多加利用。敬請搭乘上述延後收班車次的旅客，預先留意／安排往返車站交通接駁，以確保行程順暢。

高鐵公司指出，針對台中以北區間自由座需求較高時段，特別擴大自由座運能，包括：6月18日16至20時、6月19日9至11時、6月21日16至21時及6月22日17至19時的南下方向（每整點25分南港站發車）；與6月21日13時至22時40分的北上方向（每整點04分台中站發車，21時另有51分發車班次）。

高鐵公司表示，上述時段行駛於南港至台中的區間車次，均特別配置9節自由座車廂並停靠沿途各站。敬請往返台中以北各站旅客多加利用，並歡迎雙北旅客善用南港站進出，讓返鄉、出遊行程更順暢。

高鐵公司說明，在疏運期間也攜手LINE TODAY提供「自由座等候時間」預估燈號公共服務，敬請準備利用自由座返鄉過節的旅客，預先透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App查詢以及LINE TODAY「生活頻道」掌握當日各站預估自由座排隊等候時間，並優先選擇綠色燈號的時段搭車，即可避開尖峰人潮、節省寶貴時間。

高鐵公司補充，端午疏運期間仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學團體」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→票種說明」，了解各項優惠。台灣高鐵也將於疏運期間加派人力，全力協助旅客順利返鄉出遊、歡度佳節。

台灣高鐵2026端午疏運期間延後收班車次資訊。（圖由台灣高鐵公司提供）

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