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    首頁 > 生活

    高鐵苗栗站展愛心 助獨居長輩暢遊港都一圓旅遊夢

    2026/05/19 12:38 記者張勳騰／苗栗報導
    台灣高鐵關懷弱勢，協助雙福社會福利慈善事業基金會獨居長者們，搭乘便捷的高鐵前往高雄，一圓搭高鐵旅遊的夢想。（圖由台灣高鐵苗栗站提供）

    台灣高鐵關懷弱勢，協助雙福社會福利慈善事業基金會獨居長者們，搭乘便捷的高鐵前往高雄，一圓搭高鐵旅遊的夢想。（圖由台灣高鐵苗栗站提供）

    台灣高鐵關懷弱勢，今（19）日協助雙福社會福利慈善事業基金會獨居長者們，搭乘便捷的高鐵前往高雄市，一圓搭高鐵旅遊的夢想。

    雙福慈善基金會社工督導王薇慈表示，參與的長輩們每一位都有著豐富的生命故事，但因為身體退化，逐漸失去了過往活潑、可愛的活力，變得不再喜歡外出。感謝這次台灣高鐵協助，讓獨居長者得以呼朋引伴地搭乘高鐵出遊，再次為長輩們串起與人群真實接觸的連結，豐富長者們的生活，更讓他們臉上恢復許久不見的笑容。

    參與這行程的林爺爺說，過去自己最喜歡出遊，但因為一場突如其來的重病，不僅讓他經濟陷入困境，以往最愛的出門遊玩也變得奢侈，非常感謝台灣高鐵這次讓他有機會在志工陪伴下，再次出門走走、享受旅遊的樂趣。

    高鐵苗栗站長柯庸正表示，獨居長者需要更多的陪伴與關懷，台灣高鐵善盡企業社會責任，讓需要協助的旅客不僅能享受旅行的便捷與舒適，更能感受到社會的溫暖。盼藉由此次出遊，讓長輩們感受外界的關心，一起為自己譜出溫馨美好的生命樂章。

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