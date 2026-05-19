國輻中心助破解2.89億年大鼻龍化石 揭開肋骨呼吸演化關鍵

大鼻龍示意圖。（圖由國輻中心提供）

羊膜動物（人類與陸生脊椎動物）的「肋骨呼吸系統」，帶來更高效率的氧氣交換，是適應及稱霸陸地的重要演化突破；國家同步輻射研究中心參與加拿大、美國、澳洲及中國組成的跨國研究，成功解析2.89億年前的爬蟲木乃伊「大鼻龍」化石，揭開羊膜動物呼吸系統演化關鍵，並刷新最古老軟組織與蛋白質保存紀錄，提早1億年。

國輻中心博士李耀昌解釋，兩棲類主要依靠皮膚與口腔幫浦換氣，把氧帶到血液循環系統，肋骨呼吸提供更高氧氣交換率，是脊椎動物成功適應陸地生活的重要演化突破，也奠定後來羊膜動物大規模演化與稱霸陸地的基礎。

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李耀昌表示，大鼻龍外型像小蜥蜴，比恐龍早4千萬年；美國奧克拉荷馬州發現1個2.89億年前的大鼻龍化石，因出土環境特殊，富含石油滲漏的碳氫化合物，且缺氧泥質，讓該化石宛如木乃伊般保存，有完整的皮膚、軟骨與胸廓等軟組織；國輻中心與加拿大多倫多大學、美國哈佛大學、澳洲中子散射中心及中國吉林大學所組成的跨國研究團隊，便思考用掃描去看化石內部的三維結構。

但化石無法用一般X光設備分析，李耀昌說，團隊將大鼻龍化石送到澳洲中子散射中心，利用穿透力較強的｢高解析中子電腦斷層掃描技術」，經克服影像處理問題，首次清楚觀察到大鼻龍的完整呼吸結構，包括軟骨胸骨、胸骨肋、肋骨延伸構造與肩帶之間的連動關係，研究證實，大鼻龍已具備利用肋骨擴張胸腔進行呼吸的能力，揭開早期羊膜動物呼吸系統演化的重要線索，提供新的科學觀點。

李耀昌說，國輻中心團隊還利用台灣光源（TLS）的紅外顯微ATR-FTIR光譜（SR-µATR-FTIR）技術，對化石中的骨骼、軟骨與皮膚進行分子分析，成功在微米尺度下偵測到蛋白質的訊號，刷新陸生脊椎動物軟組織與蛋白質保存紀錄，比過去紀錄提早了1億年。這次研究成果4月8日已刊登於國際頂尖科學期刊《自然》（Nature）。

李耀昌說，研究也凸顯跨尺度分析技術在古生物研究中的重要性，而國輻中心已累積14、15年的古生物化石研究根基，如曾分析過胚胎幼龍、暴龍牙齒與化石中膠原蛋白等，藉由中子電腦斷層影像與同步輻射紅外顯微光譜技術，還原數億年前生命演化與生理功能的關鍵細節。

國輻中心利用同步輻射紅外顯微術實驗站，分析2.89億年前的大鼻龍化石，成功在微米尺度下偵測到蛋白質的訊號。（圖由國輻中心提供）

國輻中心與跨國團隊合作，分析2.89億年前的大鼻龍化石，透過中子電腦斷層掃描影像，成功證實其具有肋骨呼吸系統，解開古生物演化關鍵。（圖由國輻中心提供）

大鼻龍化石切片。（圖由國輻中心提供）

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